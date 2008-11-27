۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

شرکتهای شبه دولتی وارث شرکتهای دولتی و اصل 44 شده اند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان گفت: متاسفانه به خاطر عدم حمایت بانکها شرکتهای شبه دولتی در عمل وارث اصل 44 قانون اساسی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد اسلامیان بعد از ظهر امروز در همایش بررسی بحران مالی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران افزود: خصوصی سازی در کشور نیازمند یک بازنگری کلی است و اصل 44 قانون به خاطر نبود دو نقطه مدیریت و نظارت دچار آسیب های جدی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به خاطر نبود نظارتهای کافی بر شرکتهای خصوصی شبه دولتی که در گذشته نظارتهای کافی بر آنان وجود داشته است هر روز شاهد افول این شرکتها هستیم که باید در این عرصه تدابیری جدی اتخاذ شود.

اسلامیان تصریح کرد: اهداف خصوصی سازی تنها با یک بازنگری جدی محقق خواهد شد درغیر این صورت ما به اهداف متعالی این اصل نزدیک نخواهیم شد.

