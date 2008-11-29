به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی در این نامه ضمن تبریک تصدی پست وزارت کشور به صادق محصولی با استناد به ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در کشور، ماده 17 آئین نامه اجرایی همین قانون و بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور از وزیر کشور خواسته است عملکرد شهرداریهای کشور را در بحث پرداخت بدهیهاشان به کتابخانه‌های عمومی کشور پیگیری کند.

وی همچنین به وظیفه قانونی وزارت کشور و به تبع آن استانداریها در ارائه گزارش وصول بدهی شهرداریها به کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت هر سه ماه یکبار از محصولی خواسته است این وظیفه را جدی‌تر دنبال کند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نامه اش به وزیر کشور به ریاست استانداران در انجمن کتابخانه های عمومی استانهای سراسر کشور اشاره کرده و از این طریق جایگاه وزیر کشور را در امر توسعه کتابخوانی در جامعه یادآور شده است و از وی خواسته امکان همکاری بیشتر استانداران را با این انجمنها و توجه جدی آنها را به کتابخانه های عمومی کشور فراهم کند.

در این نامه بر لزوم اجرای قانون نیم درصد و پیگیری آن توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است.

براساس قانون مصوب سال 82 مجلس شورای اسلامی، شهرداریهای کشور موظف‌اند نیم درصد از کل درآمدهایشان را برای هزینه شدن در کتابخانه‌های عمومی به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی همان شهر واریز کنند که بسیاری از شهرداریهای کشور و به ویژه کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اهواز و تبریز از زمان تصویب این قانون تا کنون این کار را به طور کامل انجام نداده‌اند.