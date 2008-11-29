سپرده گذاری در بانک اقتصادنوین 37 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن یزد خواستی در نشستی با خبرنگاران در تشریح برخی اقدامات بانک اقتصاد نوین از افزایش تعداد شعب این بانک به 200 شعبه که تا پایان سال به 230 شعبه خواهد رسید، ایجاد 113 هزارو 550 پایانه فروشگاهی و 617 دستگاه خودپرداز خبرداد و افزود: 208 دستگاه خودپرداز در داخل شعب و 409 دستگاه در خارج از شعب قرار دارد.

قائم مقام بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه بزرگترین شبکه بانکداری الکترونیکی و بزرگترین شبکه شعب بانکهای خصوصی متعلق به این بانک است، از رشد 37 درصدی سپرده ها، رشد 57 درصدی ضمانتنامه های ریالی و رشد 305 درصدی ضمانتنامه های ارزی این بانک خبرداد و افزود: رقم تسهیلات این بانک نیز از مرز 60 هزارمیلیارد ریال در سال جاری گذشت.

وی با اشاره به اینکه این بانک برای دومین سال متوالی از سوی نشریه بین المللی" بنکر" (مهمترین ارگان تخصصی بین المللی بانکی) به عنوان بانک سال (سال 2008 میلادی) ایران شناخته شد، افزود: اقداماتی از قبیل نوآوری برای تضمین حقوق صاحبان سهام، تلاش برای نفوذ و دریافت سهم از بازار با هدف نیل به یک مزیت رقابتی پایدار، دستیابی به رشد در سودآوری و استیفای حقوق صاحبان سهام و افزایش دارایی ها منجر به دستیابی به این مقام شده است.

یزدخواستی افزود: این اتفاق در حالی رخ داده است که همزمان با عبور از بحران مالی اخیر جهان بود که طی آن قلمروهای اقتصادی، مالی، تجاری و بانکی بسیاری در گوشه و کنار دنیا در هم نوردیده شد و محیط کسب و کار ناپایداری بر بازارهای پولی و سرمایه کشورهای مختلف سایه افکند.

وی افزود: انتخاب بانک سال از این جهت برای بانکهای جهان اهمیت دارد که علاوه بر کارکردهای درون سازمانی، تاثیر بسیار مثبتی بر روابط کارگزاری مالی و بانکی میان بانکهای عضو بوجود می آورد، ضمن اینکه از منظر سایر موسسات مالی و سرمایه گذاران نیز به عنوان نوعی تائید تخصصی و حرفه ای برای بانک برنده، خواهد بود.

قائم مقام بانک اقتصاد نوین همچنین تعداد سهاداران این بانک را 10 هزار سهامدار و تعداد سپرده گذاران را 4 میلیون سپرده گذار اعلام کرد و گفت: ایرانیانی که به عتبات از جمله کربلا و نجف مشرف می شوند، به زودی تا رقم دو هزار دلار ( هم به دلار و هم به دینار) می توانند از طریق کارت شتاب از شعب مشترک بانک اقتصاد نوین با عراق مبلغ دریافت نمایند.

وی از اخذ مجوز برای ایجاد شعبه این بانک در شهر کاظمین تا دو ماه آینده و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد شعبه در اربیل خبرداد و تصریح کرد: هم اکنون دارای 5 شعبه مشترک در کشور عراق هستیم، همچنین در کشور امارات نیز صرافی ایجاد کرده ایم.

یزدخواستی در خصوص یکسان سازی نرخ سود سپرده ها در بانکهای دولتی و خصوصی، با تاکید بر متنوع کردن منبع درآمدهای بانکی، گفت: درآمدهای بانکی نباید فقط از طریق نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، ما سال به سال نسبت وابستگی خود را به سود تسهیلات کاهش می دهیم.

وی با بیان اینکه این تنوع بخشی باید از راههایی از قبیل ارائه خدمات باشد، از درخواست بانک مرکزی برای دریافت تحلیل صورتهای مالی بانکها خبرداد و افزود: احتمالا بانک مرکزی تفاوتی در خصوص نرخ سپرده های کوتاه مدت برای بانکهای خصوصی ( کمتر از 90 روز) قائل خواهد شد، با این وجود ما برای پرداخت سود بیشتر از نرخهای اعلام شده به مشتریان تلاش می کنیم.

قائم مقام بانک اقتصاد نوین از برنامه ریزی برای برقراری بانکداری اختصاصی به منظور مدیریت ثروت از طریق شعب منتخب در مناطق مختلف خبرداد.