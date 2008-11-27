سه فروند کشتی جدید به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته جاری و در مراسمی که با حضور مقامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرکنسولگری ایران در شانگهای و مقامات محلی برگزار شد یک فروند کشتی فله بر پاناماکس 76 هزار تنی، یک فروند کشتی فله بر هندی ماکس 53 هزار تنی و یک فروند کشتی 1100 تی.ای.یو کانتینری به ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد.

کشتی فله بر پاناماکس 76 هزار تنی با 225 متر طول، 26/32 متر عرض و 20/14 متر آبخور ظرفیت حمل 76 هزار تن بار را دارا است.

کشتی فله بر هندی ماکس 53 هزار و صد تنی جدید ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با 190 متر طول، 26/32 متر عرض و 49/12 متر آبخور مجهز به 4 دستگاه جرثقیل 35 تنی است. با الحاق این دو کشتی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت کل ناوگان کشتیهای فله بر این شرکت به دو میلیون و 771 هزار و 381 تن و تعداد آن به 54 فروند خواهد رسید.

همچنین در رویدادی دیگر یک فروند کشتی کانتینربر متعلق به ناوگان کشتیرانی والفجر نیز با 148 متر طول، 25/32 متر عرض و 11/5 متر آبخور طی مراسمی به ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد.

کشتی مذکور با 6/19 گره سرعت دریایی 1100 تی.ای. یو کانتینر ظرفیت دارد.