  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

سه فروند کشتی جدید به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد

سه فروند کشتی جدید به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد

سه فروند کشتی جدید ظرف هفته جاری به ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته جاری و در مراسمی که با حضور مقامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرکنسولگری ایران در شانگهای و مقامات محلی برگزار شد یک فروند کشتی فله بر پاناماکس 76 هزار تنی، یک فروند کشتی فله بر هندی ماکس 53 هزار تنی و یک فروند کشتی 1100 تی.ای.یو کانتینری به ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد.

 کشتی فله بر پاناماکس 76 هزار تنی با 225 متر طول، 26/32 متر عرض و 20/14 متر آبخور ظرفیت حمل 76 هزار تن بار را دارا است.

کشتی فله بر هندی ماکس 53 هزار و صد تنی جدید ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با 190 متر طول، 26/32 متر عرض و 49/12 متر آبخور مجهز به 4 دستگاه جرثقیل 35 تنی است. با الحاق این دو کشتی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت کل ناوگان کشتیهای فله بر این شرکت به دو میلیون و 771 هزار و 381 تن و تعداد آن به 54 فروند خواهد رسید.

همچنین در رویدادی دیگر یک فروند کشتی کانتینربر متعلق به ناوگان کشتیرانی والفجر نیز با 148 متر طول، 25/32 متر عرض و 11/5 متر آبخور طی مراسمی به ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق شد.

کشتی مذکور با 6/19 گره سرعت دریایی 1100 تی.ای. یو کانتینر ظرفیت دارد.

کد مطلب 790939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها