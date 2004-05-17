ده ها هزار اسراييلي در تظاهراتي خواستار عقب نشيني از مناطق فلسطيني شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه يديعوت آحارونوت چاپ تل آويو، ده ها هزار اسراييلي غروب يكشنبه در ميدان رابين تجمع كرده و فرياد خروج سردادند.

در اين تجمع بزرگ، شيمون پرز نخست وزير اسبق و رييس حزب كار، يوسي بيلين ، عامي ايلون از شخصيت هاي معارض دولت شارون حضور داشتند.

در حالي كه منابع پليس تل آويو، شمار شركت كنندگان در اين تظاهرات را 150 هزار تن اعلام كرده اند يكي از سازمان دهندگان اين تظاهرات از شركت صدها هزار تن خبر داد.

عامي ايلون رييس سابق سرويس امنيت كل اسراييل(شاباك) خروج فوري نظاميان اسراييلي از نوار غزه را خواستار شد.

شيمون پرز رهبر حزب كار و نخست وزير اسبق نيز گفت اين تظاهرات چپ گراها نيست بلكه تظاهرات اكثريت است.

وي تاكيد كرد 80 درصد مردم اسراييل خواهان صلح هستند درحالي كه تنها يك درصد در مقابل آن مي ايستند ما اجازه نخواهيم داد اين درصد ناچيز مانع صلح شود.

يوسي بيلين رهبر حزب "ياحد" شارون را به كارشكني در روند صلح متهم كرد.

طوف ساميه فرمانده سابق ارتش اسراييل در جنوب فلسطين اشغالي گفت متاسفانه ما از 37 سال پيش تاكنون يك مسير احمقانه اي را طي مي كنيم، ما تحت فشار جامعه اسراييلي از كرانه باختري و نوار غزه فرار خواهيم كرد اما نه مثل لبنان.

تسالي ريشف نماينده جنبش " صلح اكنون" كه خواستار خروج فوري نظاميان اسراييلي از نوار غزه شد، گفت: صدها هزار اسراييلي اينجا جمع شده اند نه براي اينكه از شارون حمايت كنند بلكه آمده اند جانشين شارون را تعيين كنند.

وي افزود: شهرك نشينان بر ضد مردم اسراييل جنگ به راه انداخته اند، شهرك نشينان مي گويند ما در شهرك هاي واقع در مناطق فلسطيني خواهيم ماند و در مقابل هركس در مقابل اراده ما بايستد، ايستادگي خواهيم كرد اما ما به شهرك نشينان مي گوييم: هرگز ما ديگر نمي خواهيم فرزندان ما قرباني شهرك سازي و شهرك نشينان شوند حكومت شهرك نشينان ديگر بس است ما به شارون مي گويم مي تواني از غزه خارج شوي بعد ازاين هفته شوم(كه 13 نظامي صهيونيست كشته شدند) ما بار ديگر تاكيد مي كنيم تمام مشكلات و بدبختي هاي ما به خاطر شهرك نشينان (صهيونيست ) است.

اين در حالي است كه شوراي شهرك نشينان صهيونيست درواكنش به اين تظاهرات گسترده در بيانيه اعلام كرد رهبران جريان چپ افراطي اين تظاهرات را سازمان دهي كرده اند آنها همان كساني هستند كه توافقنامه خونين اسلو را امضا كردند كه باعث مرگ بيش از 1200 اسراييلي شد و غزه را به گلخانه آتشين براي اسراييل تبديل كردند.



