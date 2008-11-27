به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر پنج‌شنبه در جمع دبیران کمیته‌های استانی‌همکاری آموزش و پرورش و ‏حوزه‌های علمیه، این همکاری را اقدامی مهم و بنیادی در تربیت نیروی انسانی جامعه دانست و افزود: امیدواریم با پیگیری و تلاش مسئولان ‏ذیربط این کار به نحو مطلوب شکل بگیرد تا شاهد همکاری خوبی در این زمینه باشیم.‏



وی با بیان اینکه باید در این زمینه توافقنامه‌‌ای به امضای مدیران حوزه و آموزش و پرورش برسد، تأکید کرد: تداوم همکاری‌ها نیازمند ساز ‏و کار مشخص است به گونه‌ای که سلایق شخصی و تغییر مدیران در دو نهاد حوزه و آموزش و پرورش نتواند خللی به این همکاری وارد کند.‏



مدیر حوزه علمیه قم تصریح کرد: در توافقنامه قبلی اشکالاتی دیده می‌شود که باید بر اساس برنامه‌ریزی صحیح مرتفع شود.‏



نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه بر ضرورت تربیت صحیح دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: با استفاده از قلب پاک و سلیم ‏دانش‌آموزان و تربیت صحیح آنان می‌توان سعادت جامعه و کشور را تأمین کرد.‏



آیت‌الله مقتدایی یادآور شد: ما آمادگی داریم در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را در سراسر کشور انجام دهیم، مدیران آموزش ‏و پرورش نیز باید با جدیت این همکاری را در دستور کار خود قرار دهند.‏



وی گفت: اعضای ستاد نباید از ناهماهنگی و نارسایی‌های موجود دلسرد شوند بلکه باید با تعامل این نقایص را برطرف کنند.‏



مدیر حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز فضا برای فعالیت فرهنگی در مدارس مهیاست، اظهار داشت: زمانی ‏در کتب آموزشی مدارس دست برده می‌شد و مسائلی که با پایه‌های اعتقادی ما مرتبط بود مورد تغییر قرار می‌گرفت اما اکنون فضا بهتر شده ‏است که باید از این موقعیت استفاده کنیم.‏