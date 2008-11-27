به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع دبیران کمیتههای استانیهمکاری آموزش و پرورش و حوزههای علمیه، این همکاری را اقدامی مهم و بنیادی در تربیت نیروی انسانی جامعه دانست و افزود: امیدواریم با پیگیری و تلاش مسئولان ذیربط این کار به نحو مطلوب شکل بگیرد تا شاهد همکاری خوبی در این زمینه باشیم.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه توافقنامهای به امضای مدیران حوزه و آموزش و پرورش برسد، تأکید کرد: تداوم همکاریها نیازمند ساز و کار مشخص است به گونهای که سلایق شخصی و تغییر مدیران در دو نهاد حوزه و آموزش و پرورش نتواند خللی به این همکاری وارد کند.
مدیر حوزه علمیه قم تصریح کرد: در توافقنامه قبلی اشکالاتی دیده میشود که باید بر اساس برنامهریزی صحیح مرتفع شود.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه بر ضرورت تربیت صحیح دانشآموزان تأکید کرد و گفت: با استفاده از قلب پاک و سلیم دانشآموزان و تربیت صحیح آنان میتوان سعادت جامعه و کشور را تأمین کرد.
آیتالله مقتدایی یادآور شد: ما آمادگی داریم در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را در سراسر کشور انجام دهیم، مدیران آموزش و پرورش نیز باید با جدیت این همکاری را در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: اعضای ستاد نباید از ناهماهنگی و نارساییهای موجود دلسرد شوند بلکه باید با تعامل این نقایص را برطرف کنند.
مدیر حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز فضا برای فعالیت فرهنگی در مدارس مهیاست، اظهار داشت: زمانی در کتب آموزشی مدارس دست برده میشد و مسائلی که با پایههای اعتقادی ما مرتبط بود مورد تغییر قرار میگرفت اما اکنون فضا بهتر شده است که باید از این موقعیت استفاده کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه قم گفت: در صدد هستیم با امضاء توافقنامهای همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش راگسترش دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع دبیران کمیتههای استانیهمکاری آموزش و پرورش و حوزههای علمیه، این همکاری را اقدامی مهم و بنیادی در تربیت نیروی انسانی جامعه دانست و افزود: امیدواریم با پیگیری و تلاش مسئولان ذیربط این کار به نحو مطلوب شکل بگیرد تا شاهد همکاری خوبی در این زمینه باشیم.
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