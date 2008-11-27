به گزارش خبرگزاری مهر، دوچینگ لین معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق پین امروز با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون راه های گسترش روابط دو جانبه و مهمترین مسائل سیاسی و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش برجسته پارلمانها در رفع موانع همکاری میان دولت ها، تداوم تبادل نظر و همکاری میان مجالس و رفت و آمد و دیدارهای متقابل در سطوح مختلف روسای مجالس، کمیسیونهای متناظر و گروههای دوستی پارلمانی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی کشور جایگاه رفیعی است.

وی بر اهمیت این جایگاه در تقویت روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد سطح ارتباطات پارلمانی دو کشور از روند رو به رشدی برخوردار گردد.

نایب رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تشریح اوضاع منطقه ومشکلات کشورهای همسایه از هر گونه تلاش و همکاری جمهوری اسلامی ایران در جهت برگرداندن ثبات و امنیت برای این کشورها ابراز آمادگی کرد.

باهنر ادامه داد: از بسترهای مناسب همکاری بین دو کشور ایران و چین تلاش دیپلماتیک در جهت کاهش نقش بحران در عراق و افغانستان است.

وی با اشاره به فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: فرصت مناسبی برای برون رفت از وضعیت فعلی پرونده صلح آمیز هسته ای ایران در شورای امنیت فراهم است و چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

باهنر افزود: انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که به دور از هر گونه هیاهو و جنجال با اتخاذ تصمیمات عادلانه مبتنی بر پادمان آژانس هسته ای پرونده صلح آمیز هسته ای ایران را در شورای امنیت مختومه اعلام شود و از هر گونه رفتارهای غیر حقوقی پرهیز نمایند.

در این ملاقات معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با اشاره به خدمات ارزنده ملت ایران در پیشرفت علمی و تمدن بشری بر ضرورت روابط نزدیک تر دو کشور ایران و چین و توسعه هر چه بیشتر روابط در زمینه های مختلف تاکید کرد.

وی همچنین از روند رو به رشد روابط دو کشور در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ابراز خشنودی کرد.

دوچینگ لین گفت: ظرفیتهای فراوانی برای همکاریهای مشترک بین دو کشور وجود دارد که می توان از آن بهره جست.