توافق با اشغالگران نباید امضا شود / لزوم توجه گروهها به منافع ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "مقتدی صدر" امروز پنجشنبه از درخواستهای برخی گروههای سیاسی به ویژه درخواست لغو قانون بازخواست و عدالت درباره بعثی ها به شدت انتقاد کرد و گفت : من برخی مطالبات و شروط برخی گروههای سیاسی به ویژه درباره بازگرداندن صدامی ها و مسلط کردن آنها بر ملت عراق و مجازات نکردن آنها را به نفع ملت عراق نمی دانم.



وی با بیان اینکه چرا آنها اکنون عقب نشینی اشغالگران را به خاطر برخی منافع ثانوی(طایفه ای) فراموش می کنند، ابراز امیدواری کرد که این گروهها منافع ملی کشور را در نظر بگیرند.



جبهه التوافق بزرگترین جریان سیاسی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق موافقت با توافقنامه امنیتی را مشروط به تحقق مطالباتش که مهمترین آنها لغو قانون بازخواست و عدالت مربوط به بعثی ها و آزادی زندانیان و بازنگری بودجه دولت است، دانسته است.



مقتدی صدر خاطر نشان کرد دولت عراق باید جدول عقب نشینی نظامیان را درخواست کند نه اینکه توافقنامه ای با اشغالگران امضا کند.



صدر از اعضای فراکسیون خود در پارلمان به سبب مخالفت با توافقنامه خروج تشکر کرد.



آخرین خبر از تعویق نشست پارلمان عراق به ساعت 16 امروز به وقت محلی برای رای گیری درباره توافقنامه خروج حکایت می کند؛ هرچند معاون دبیرکل حزب فضیلت عراق از احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره توافقنامه جنجال برانگیز خروج نظامیان آمریکایی در پارلمان عراق به بعد از عید سعید قربان خبر داده است.

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