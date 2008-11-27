به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی که در مراسم تجدید میثال پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام راحل سخن می گفت، با گرامیداشت یاد شهدای عملیات مروارید در روز 7 آذر سال 59 اظهار داشت: 7 آذر روز از خود گذشتگی و قهرمانی دریادلان نیروی دریایی در آبهای نیلگون خلیج فارس است.

یادگار امام افزود: از نکات درخشان دوران دفاع مقدس عملیات قهرمانانه 17 آذر بود که توانست اقتدار ملی کشور را در آبهای خلیج فارس تثبیت کند.

وی در ادامه به تشریح نقش نیروی دریایی ارتش در امنیت ملی پرداخت و گفت: می توان یک قاعده کلی برای فراز و فرود قدرت ملی ایرانیان یافت، هر گاه ایران نیروی دریایی مقتدری داشته قدرت مرکزی قویتری نیز داشته است.

سید حسن خمینی با اشاره به نقش تاریخی نیروی دریایی ایران در دروه های مختلف گفت: آبهای پیرامون ما حکم شاهراه حیاتی را برای ما دارند هر گاه ایران از سوی دریا محاصره شده دولت مرکزی یا سقوط کرده و یا ثبات خود را از دست داده است.

وی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب با وجود توطئه های گوناگون حتی یک روز هم صادرات نفت ایران قطع نشد و حتی یک لحظه تسلط ما بر آبهای خلیج فارس و دریای عمان کاسته نشد ؛ این افتخار کمی نیست.

یادگار امام از بررسی نقش نیروی دریایی در ساختار قدرت ملی منطقه و فرا منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: نیروی دریایی قدرت ملی و امنیت منطقه ای را تثبیت می کند و باید جایگاه آن به اندازه خود در دکترین امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: هر چه از جانفشانی های نیروی دریایی بیشتر یاد کنیم در حقیقت از اقتدار ملی خود یاد کرده ایم.

پیش از سخنان یادگار امام امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کوتاه ضمن بازخوانی دستاوردهای عملیات افتخار آفرین مروارید در آذرماه 59 به تبیین جایگاه و توان نظامی نیروی دریایی در دفاع از مرزهای آبی و منافع نظام پرداخت.

این مراسم با ادای احترام پرسنل دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مقامم شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی و نثار گل و اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی آغاز شد.