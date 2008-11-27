احتمال آغاز فعالیت دادگاه ترور حریری از 11 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت دادگاه بین المللی که متهمان به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان را محاکمه خواهد کرد؛ ممکن است فعالیتش را از اول مارس(11 اسفند) 2009 آغاز کند.



بان در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، اظهار داشت : با توجه به پیشرفتی که تا کنون صورت گرفته است؛ پیش بینی می کنیم فعالیت این دادگاه از اول مارس 2009(11 اسفند) آغاز شود.



در گزارش سابق سازمان ملل متحد آمده بود ترور یک بازرگان ثروتمند لبنانی که مخالف دخالت سوریه در لبنان بود، کار یک شبکه جنایتکارانه بود.



رفیق حریری به همراه 22 فرد دیگر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت در 14 فوریه 2005(بهمن 83)کشته شد.



"دانیل بلمار" قاضی کانادایی و رئیس کمیته تحقیقات بین المللی درباره ترور رفیق حریری، به عنوان دادستان دادگاه فعالیت خواهد کرد؛ این دادگاه از یازده قاضی از جمله چهار قاضی لبنانی تشکیل شده است.



مقر این دادگاه در لاهه هلند است؛ این دادگاه بر اساس قطعنامه 1757 شورای امنیت در دوم ژوئن 2007 تشکیل شده بود، اما به سبب تکمیل نشدن تحقیقات،فعالیت خود را آغاز نکرد.



بلمار، جانشین "سرژ برامرتز" رئیس سابق کمیته بین المللی بررسی ترور رفیق حریری شد.



در یکی از گزاشهای مراحل اولیه تحقیق که "دتلیو مهلیز" اولین رئیس کمیته بین المللی تهیه کرده بود؛ سوریه به همکاری نکردن در این تحقیقات متهم شده بود.



مهلیز همچنین، برخی مسئولان بلندپایه سوریه در دستگاههای امنیتی را به دست داشتن در این ترور متهم کرده بود.



شورای امنیت همچنین به کمیته بین المللی ماموریت داد به دولت لبنان در تحقیقاتش درباره 20 حمله دیگر که از 2004 در لبنان رخ داده است، کمک کند.



بلمار رئیس فعلی کمیته بین المللی تحقیقات درباره ترور حریری در گزارش دو ماه پیش خود اعلام کرده بود 120 نفر در ترور نخست وزیر اسبق لبنان دست داشتند.