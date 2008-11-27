آسیای میانه بازار بکری برای صادرکنندگان مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران ظهر پنج شنبه در همایش روز ملی صادرات استان در ساری افزود: بندر امیرآباد به عنوان یکی از مراکز استراتژیک برای توسعه تجارت صادرکنندگان باید باشد.

وی خاطر نشان کرد: مازندران به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب به عنوان قطب مهمی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان خواهد بود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صادرکنندگان استان باید به دنبال کیفی سازی محصول صادراتی خود باشند تصریح کرد: ایجاد انجمن های منسجم و خوشه های صادراتی در مازندران ضروری و کارساز است.

کریمی با بیان اینکه صادرکننده باید نسبت به تنوع محصولات قابل ارائه خود برنامه ریزی داشته باشد یادآور شد: ساخت پایانه صادراتی گل و گیاه و میوه و تره بار در دستور کار جدی مدیران مرتبط برای تسریع آنها قرار گرفته است.

وی با اعلام این مهم که بانک ها ملزم به ارائه تسهیلات به صادرکننده گان هستند اظهار داشت: توسعه صادرات استان نیاز به تلاش جدی همه بخش های فعال در این عرصه و دستگاههای اجرائی است.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به صادرات حدود 80 هزار و 69 تن انواع کالا و مواد هشت ماهه نخست امسال به مقصد کشورهای آسیای میانه، روسیه، عراق، افغانستان، امارات، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای اروپائی گفت: میزان صادرات استان در این مدت 20 درصد رشد داشته است.