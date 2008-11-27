ارائه مقاله به آی اس آی شاخص مطلوبی برای سنجش رتبه علمی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سرهنگ مهدی خانی ظهر پنج شنبه در یادواره 16 شهید بسیجی فرهنگی شهرستان آمل گفت: این یک شاخص خوبی نیست و نمی تواند برای کشورمان خوب باشد.

وی افزود: پیشرفت علمی واقعی ما در این نیست که بر اساس شاخص های مختلف ارزیابی شویم و ادعا کنیم رتبه اول را کسب کردیم.

معاون پژوهشکده بسیج کشور تصریح کرد: متاسفانه نگاه بسیاری از فرهیختگان و فرهنگیان کشور این است که باید در آی اس آی مقاله داشته باشیم و این یک مسیر و بیراهه خطرناکی است و اگر در گذشته این راه را رفتیم و ادامه دادیم اکنون این راه را ادامه ندهیم.

خانی اضافه کرد: در پایان سال 2007 میلادی تولید ارائه مقالات علمی ایران به آی اس آی به بیش از نه هزار مقاله افزایش یافته است که از این حیث ایران در مقام دوم جهان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ما اکنون در دهه چهارم انقلاب در کشور هستیم و شعار این دهه " ما می توانیم " است، تصریح کرد: باید این شعار را که هنوز در جامعه همگانی نشده فراگیرتر شود و به جایگاه واقعی در منطقه برسیم.

خانی عنوان کرد: برای رسیدن به این مهم باید در تک تک افراد جامعه به خصوص فرهیختگان و فرهنگیان کشور زنده شود.

معاون پژوهشی پژوهشکده بسیج کشور گفت: مبتکران و مخترعان کشور پس از ارائه یک یا دواثر از خود به فعالیتهای بازرگانی آن فکر می کنند و خلاقیت های بعدی خود را به فراموشی می سپارند.

خانی به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تمدن علمی و فرهنگی اشاره و خاطر نشان کرد: تمدن را الگو سازی کنیم و این الگوی تمدنی را با نام ایران در اختیار کشورهای اسلامی و غیراسلامی قرار دهیم.

در پایان از مقام شامخ 16 شهید بسیجی فرهنگیان شهرستان آمل تجلیل شد.