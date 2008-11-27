اعلام وضعیت احتیاط برای ترددهای دریایی سواحل هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اطلاعیه ای از سوی این ستاد، از شناورهای سبک خواسته شده تا از ترددهای دریایی در روزهای 5 شنبه و جمعه خودداری کرده و شناورهای نیمه سنگین و سنگین نیز در رفت وآمدها شرط احتیاط را لحاظ کنند.

بر این اساس شرایط ناپایدار جوی و بارش باران تا روز شنبه هرمزگان را تحت تاثیر خود خواهد داشت و میزان بارش و شدت وزش باد در سطح دریا بسیار بیشتر از خشکی خواهد بود.

از اسکله های مسافربری بندرعباس، قشم و جزیره هرمز نیز خواسته شده تا در صورت تداوم شرایط نامطلوب جوی، از سفر مسافرین با شناورهای سبک و قایق ها خودداری شود.

وزش باد و باران از شب گذشته مناطق شرقی هرمزگان را در بر گرفته و هم اکنون شهرهای مرکزی این استان نیز متاثر از این شرایط جوی هستند.