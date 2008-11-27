تعاونی توسعه روستایی در گیلان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شفت، ولی الله نمایشی عصر پنجشنبه در بازید از واحدهای تعاونی در این منطقه اظهارداشت: اولین تعاونی توسعه روستایی گیلان در شهرستان شفت و دهستان جیرده تشکیل می شود.

وی با اعلام اینکه در سطح کشور بالغ بر هفت هزار و 500 شرکت تعاونی روستایی تشکیل خواهد شد، عنوان کرد: هدف عمده شکل گیری این شرکتها آموزش و ایجاد اشتغال برای کلیه جوانان روستایی واجد شرایط است.

نمایشی اظهار داشت: برای توسعه و رونق این شرکتها از امکانات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فنی و حرفه ای، امور روستایی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع) و .. استفاده می شود.

این مسئول ادامه داد: با شکل گیری این تعاونیها اگر دستگاههای اجرایی استان برای توسعه روستاها، ایجاد اشتغال و کارآفرینی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند و مردم سرمایه های کوچک خود را در این مسیر مشارکت دهند به طور حتم توسعه پایدار در مناطق روستایی ایجاد خواهد شد.

نمایشی یادآورشد: با شکل گیری تعاونیهای توسعه روستایی در استان گیلان، توسعه صنایع دستی به ویژه سفالگری و همچنین ایجاد واحدهای کوچک تولیدی در قالب بخش کشاورزی، صنعت و خدمات رسانی در دستور کار قرار خواهدگرفت.