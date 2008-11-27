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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

تعاونی توسعه روستایی در گیلان تشکیل می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گیلان استان گیلان از ایجاد تعاونی توسعه روستایی برای نخستین بار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شفت، ولی الله نمایشی عصر پنجشنبه در بازید از واحدهای تعاونی در این منطقه اظهارداشت: اولین تعاونی توسعه روستایی گیلان در شهرستان شفت و دهستان جیرده تشکیل می شود.

وی با اعلام اینکه در سطح کشور بالغ بر هفت هزار و 500 شرکت تعاونی روستایی تشکیل خواهد شد، عنوان کرد: هدف عمده شکل گیری این شرکتها آموزش و ایجاد اشتغال برای کلیه جوانان روستایی واجد شرایط است.

نمایشی اظهار داشت: برای توسعه و رونق این شرکتها از امکانات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فنی و حرفه ای، امور روستایی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع) و .. استفاده می شود.

این مسئول ادامه داد: با شکل گیری این تعاونیها اگر دستگاههای اجرایی استان برای توسعه روستاها، ایجاد اشتغال و کارآفرینی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند و مردم سرمایه های کوچک خود را در این مسیر مشارکت دهند به طور حتم توسعه پایدار در مناطق روستایی ایجاد خواهد شد.

نمایشی یادآورشد: با شکل گیری تعاونیهای توسعه روستایی در استان گیلان، توسعه صنایع دستی به ویژه سفالگری و همچنین ایجاد واحدهای کوچک تولیدی در قالب بخش کشاورزی، صنعت و خدمات رسانی در دستور کار قرار خواهدگرفت.

کد مطلب 791076

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