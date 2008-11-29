"وسواس در کودکان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مایکل نیکولاس کارشناس مسایل خانوادگی و نویسنده تعدادی از پرفروش کتابهای در این حوزه در کتابی با عنوان "چگونه با فرزندمان مشاجره نکنیم؟" به پیچیدگیهای روابط با کودکان پرداخته است.

این کتاب در سه بخش به هنر گوش دادن به کودکان و شکستن چرخه مشاجرات دائمی با کودکان، نوجوانان و افراد بالغ پرداخته است.

کتاب 327 صفحه ای "چگونه با فرزندمان مشاجره نکنیم؟" را نغمه میرزائیان و سمیرا عطاپور ترجمه کرده‌اند و نشر قطره آن را در شمارگان 1100 نسخه منتشر کرده ‌است.

این انتشارات همچنین کتاب دیگری را در حوزه روانشناسی کودک با عنوان "وسواس در کودکان" منتشر کرده که میترا حکیم شوشتری آن را نوشته است.

در این کتاب نیز به علائم و درمان بیماری وسواس در کودکان پرداخته شده‌است.

"وسواس در کودکان"در 40 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه منتشر شده است.