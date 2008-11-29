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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استفاده از نظرات اولیای دانشجویان در کاهش تخلفات دانشجویی

استفاده از نظرات اولیای دانشجویان در کاهش تخلفات دانشجویی

دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت از استفاده از نظرات اولیای دانشجویان در ارتباط با تخلفات دانشجویی خبر داد و گفت: این کار در مدت کوتاهی آثار بسیار ارزشمندی داشته و توانسته احکام سنگین را به احکام سبک تر تعدیل کند.

سید مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سعی شده در این رابطه با رعایت تمام جوانب از اولیای دانشجویان دعوت به عمل آید تا در حل مشکل، شوراهای انضباطی را یاری کنند.

وی افزود: این کار در مدت کوتاهی آثار بسیار ارزشمندی داشته و توانسته احکام سنگین را به احکام سبک تر تعدیل کند چرا که بعد از دخالت مستقیم والدین، کنترل هم از طرف دانشگاه و هم از طرف خانواده انجام می شود.

طیبی خاطرنشان کرد: نکته ای که در مورد عملکرد شورای انضباطی شاخص است موضوع پیشگیری است و در این زمینه فعالیت های جدیدی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در اولین قدم به دانشجویان به خصوص دانشجویان جدید الورود اطلاع رسانی انجام گرفته است و به آنها یادآور شده است که گام نهادن در فضایی متفاوت با دبیرستان مشکلات خاص خود را دارد.

دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: سعی شده در ابتدای ورود دانشجویان نسبت به توجیه آنها در اردوها به صورت شفاهی و کتبی انواع تخلفاتی که معمولاً در محیطهای دانشجویی انجام  می شود را گوشزد کنیم و راههای مقابله با آنها را نیز به دانشجویان آموزش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: هشدارهای بازدارنده هم در حد امکان در فضاهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی نصب شده است.

طیبی مشاوره و استفاده از نظر کارشناسان، روانشناس و روانپزشک را از دیگر اقدامات شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت برشمرد و گفت: این افراد در پیشگیری و درمان دانشجویانی که دچار بیماریهای روحی و روانی شدند، یاور شورا بوده اند.

کد مطلب 791116

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