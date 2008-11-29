استفاده از نظرات اولیای دانشجویان در کاهش تخلفات دانشجویی

سید مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سعی شده در این رابطه با رعایت تمام جوانب از اولیای دانشجویان دعوت به عمل آید تا در حل مشکل، شوراهای انضباطی را یاری کنند.

وی افزود: این کار در مدت کوتاهی آثار بسیار ارزشمندی داشته و توانسته احکام سنگین را به احکام سبک تر تعدیل کند چرا که بعد از دخالت مستقیم والدین، کنترل هم از طرف دانشگاه و هم از طرف خانواده انجام می شود.

طیبی خاطرنشان کرد: نکته ای که در مورد عملکرد شورای انضباطی شاخص است موضوع پیشگیری است و در این زمینه فعالیت های جدیدی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در اولین قدم به دانشجویان به خصوص دانشجویان جدید الورود اطلاع رسانی انجام گرفته است و به آنها یادآور شده است که گام نهادن در فضایی متفاوت با دبیرستان مشکلات خاص خود را دارد.

دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: سعی شده در ابتدای ورود دانشجویان نسبت به توجیه آنها در اردوها به صورت شفاهی و کتبی انواع تخلفاتی که معمولاً در محیطهای دانشجویی انجام می شود را گوشزد کنیم و راههای مقابله با آنها را نیز به دانشجویان آموزش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: هشدارهای بازدارنده هم در حد امکان در فضاهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی نصب شده است.

طیبی مشاوره و استفاده از نظر کارشناسان، روانشناس و روانپزشک را از دیگر اقدامات شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت برشمرد و گفت: این افراد در پیشگیری و درمان دانشجویانی که دچار بیماریهای روحی و روانی شدند، یاور شورا بوده اند.