یک تخت دیالیز برای هر یکصد هزار شهروند شهریاری!

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، بزرگترین دغدغه مردم شهریار در بخش بهداشت و درمان کمبود تخت دیالیز است که این امر در اولین مراجعه هر بیمار به بیمارستان به وضوح مشاهده می شود.

شهریار با رشد جمعیت هفت دهم درصدی و داشتن تعداد زیادی شهر و روستا همچنین افزایش روزافزون جمعیت به دلیل مهاجرت بسیاری از مردم از استانهای دیگر به این شهرستان و قرار گرفتن آن در میان راه های مواصلاتی چند استان کشور، علاوه بر ایجاد مشکلات در بخشهای مختلف، بخش بهداشت و درمان این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است به نحوی که امکانات با جمعیت به هیچ وجه تناسب ندارد و روز به روز مشکلات افزایش می یابد.

طی چندین سال گذشته شهرستان شهریار فاقد هرگونه تخت دیالیز بود و 15 تخت دیالیز موجود نیز طی سه سال گذشته در این شهرستان راه اندازی شده است.

در این میان شهروندان شهریار از کمبود تخت دیالیز در این شهرستان گله مند هستند و در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار افزایش این تختها شدند.

توجه به بیماران خاص باید در اولویتهای دولت قرار گیرد

یکی از مراجعه کنندگان به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار به خبرنگار مهر گفت: در شهریار فقط در بیمارستان امام سجاد (ع) 15 تخت دیالیز وجود دارد که اگر حتی بیمار بدحال باشد باید در نوبت منتظر بماند.

این شهروند افزود: همچنین دستگاه های بخش دیالیز این بیمارستان بسیار محدود است و این دستگاه ها نیز به صورت سه شیفت کار می کنند که این امر خود موجب فرسایش زودهنگام دستگاه ها می شود و در صورت خارج شدن دستگاه ها از شبکه خدمت رسانی بیماران اورژانسی باید به کلانشهر کرج و شهر تهران انتقال داده شوند.

همچنین "ندا جعفری" که برای تهیه داروهای پدر دیالیزی خود ساعتها در سطح شهر سرگردان بود، به خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر کمبود تختهای دیالیز از دیگر مشکلات ما در شهرستان شهریار تهیه دارو است که اکثر داروهای بیماران دیالیزی و دیگر بیماریها کمیاب یا نایاب است که مجبور هستیم برای تهیه آن به شهرهای مجاور برویم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در شهریار 15 تخت دیالیز در بیمارستان امام سجاد (ع) وجود دارد که حداقل باید 15 تخت دیگر به مجموعه درمانی این شهرستان افزوده تا نیاز بیماران تا حدی برطرف شود.

جمشید واشانی افزود: دستگاه های بخش دیالیز بیمارستان سه شیفته کار می کنند و اگر این دستگاه ها با مشکل مواجه شوند، جایگزینی آنها کار دشواری است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش دیالیز این بیمارستان 69 نفر پذیرش ثابت و 11 نفر پذیرش مهمان ثابت دارد هم اکنون با افزایش ظرفیت پذیرش تعداد به 78 نفر افزایش یافته است.

این مسئول بیان داشت: تعداد بیماران دیالیزی که هم اکنون در لیست انتظار بیمارستان امام سجاد (ع) هستند به 63 نفر می رسد.

900 مورد دیالیز در شهریار انجام می شود و این شهرستان به 15 تخت دیالیز نیاز دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار عنوان کرد: از 78 نفر مذکور 41 نفر مرد و 37 نفر زن و از 11 نفر مهمان، شش نفر مرد و پنج نفر زن هستند.

وی یادآور شد: از 78 نفر پذیرش ثابت 68 نفر ساکن شهرستان شهریار و 10 نفر ساکن شهرهای سرآسیاب و شهرقدس هستند.

این مسئول ادامه داد: هزینه هر تخت دیالیز در این شهرستان 25 تا 30 میلیون تومان است.

واشانی متذکر شد: در حال حاضر یکی از مشکلات بیماران دیالیزی تهیه داروهاست که در بسیاری از این موارد به تهران مراجعه می کنند که با مشکلات ایاب و ذهاب مواجه می شوند همچنین به دلیل کمبود تخت و تراکم بیماران پذیرش تخت دیالیز مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی اعلام کرد: در مجموع شهرستان شهریار در سه بخش مرکزی، قدس و ملارد به 15 تخت دیالیز نیاز دارد همچنین مصوبه ای در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان تصویب شده که با تایید و تشخیص فرماندار با همکاری تامین اجتماعی 10 تخت دیالیز در تامین اجتماعی شهریار با تامین فضا و امکانات فعال شود که به رغم پیگیری فرماندار در استان تاکنون به نتیجه نرسیده است.

این مسئول تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات این بخش مربوط به بیمارستانهاست که با توجه به اینکه دستگاه ها سه شیفته کار می کنند باید دستگاه های جدید جایگزین شوند که به دلیل کمبود فضا برای جایگذاری دستگاه ها هم اکنون فضایی در اختیار ما نیست.

تنها یک کارپرداز در بخش دیالیز بیمارستان شهریار مشغول به کار است که این جوابگوی تعداد بیماران نیست. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار

واشانی متذکر شد: در کل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار یک کارپرداز و در بخش دیالیز نیز یک کارپرداز فعالیت می کند که با توجه به سنگینی کار تعداد این افراد نیز باید افزایش یابد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات دیالیز به رغم هزینه بر بودن برای بیمارستان، برای بیماران به صورت رایگان انجام می شود. این در حالیست که ماهانه 900 مورد دیالیز در شهریار انجام می شود.

این مسئول اعلام کرد: به دلیل کمبود مکان مناسب برای استقرار دستگاه ها و تجهیزات پزشکی هم اکنون در فضای پشت بیمارستان امام سجاد (ع) ساختمانی در حال احداث است که تمامی دستگاه ها در آنجا مستقر شوند.

خیلی قوی پیشرفته برای ایجاد این بخش، خریداری شده و هم اکنون در انبار نگه داری می شود،‌به محض اینکه فاز دوم بیمارستان امام سجاد (ع) احداث شد، دستگاه های مذکور نصب می شوند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار ادامه داد: تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار صرف احداث فاز دوم این بیمارستان شده و هم اکنون پیمان کاران در حال کار هستند تا هرچه سریعتر دستگاه ها در مکان مناسب مستقر شوند.

به هر روی بیماران کلیوی که خود به دلیل بیماری رنجور شده اند و وقت زیادی را برای درمان خود صرف می کنند نیازمند یاری و توجه مسئولان امر برای تامین تعداد تختها هستند تا بتوانند یا یه دست آوردن سلامت نسبی خود همانند دیگر افراد در جامعه زندگی کنند.