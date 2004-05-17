هفته ميراث فرهنگي آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، در راستاي ارج نهادن به يادگارهاي تاريخي كشور، بعنوان ميراث فرهنگي و همچنين ايجاد انگيزه فعاليت بهتر و بيشتر در اين زمينه ، هفته اي به نام ميراث فرهنگي نامگذاري شده است .

اين نامگذاري براي جلب مشاركت ها و توجه عمومي به ميراث فرهنگي نيز مؤثر بوده ، افكار عمومي را بيش از پيش متوجه حساسيت ها و ارزشهاي يادگارهاي به جاي مانده از پيشينيان مي كند .

در اين هفته سازمان ميراث فرهنگي و ادارات كل استانها برنامه هاي خاص و ويژه اي را پيش بيني مي كنند كه برگزاري نمايشگاههاي متعدد و متنوع ، از جمله آنهاست .

در همين راستا ، طي 4 سال اخير نمايشگاه نگارخانه ها و ميراث فرهنگي برگزار مي شود كه طي آن نگارخانه هاي كشور ، بدنبال علاقه شخصي و باحمايت معاونت معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي ، نمايشگاههاي از آثار هنري مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي را برگزار مي كنند .

همچنين موزه هايي نيز در اين هفته و به بهانه روز جهاني موزه ، راه انداري و افتتاح مي شود و يا موزه هاي داير كشور ، نمايشگاههاي مختلفي را با رويكرد ميراث فرهنگي برگزار مي كنند .

هفته ميراث فرهنگي روز گذشته طي مراسمي در كرمانشاه افتتاح شد . همايش ميراث پهلواني از برنامه هاي افتتاحيه اين هفته بود كه به دليل كمبود وقت و آماده نشدن مقالات و اطلاعات لازم ، اين همايش از برنامه افتتاح حذف شد.

هفته ميراث فرهنگي از امروز 28 ارديبهشت ماه تا 4 خرداد ماه در سراسر كشور از سوي مسئولان و متوليان ميراث فرهنگي گرامي داشته شده و علاقمندان مي توانند با استفاده از تسهيلات ويژه و امكانات گسترده اي كه براي اين هفته پيش بيني شده ، از آثار به جاي مانده تاريخي در سراسر كشور و همچنين آثاري كه توسط هنرمندان، در زمينه ميراث فرهنگي خلق شده ، ديدن كنند.

همچنين در اين ايام سومين جشنواره فيلمهاي مستند ميراث فرهنگي " يادگار " همزمان در تهران ، شيراز ، كرمانشاه و وكوور كانادا برگزار مي شود.

29 ارديبهشت ماه روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي است و 28 ارديبهشت تا 4 خرداد ماه هفته ميراث فرهنگي نام گرفته است .



