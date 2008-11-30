افزایش قیمت قیر موجب کندی خدمات ارائه شده در اراک بوده است

سید نعمت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال گذشته هر تن قیر به قیمت 70 هزار تومان خریداری می‌ شد که در نیمه نخست امسال این رقم به 330 تا 427 هزار تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: اجرای آسفالت در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته که امسال 125 هزار تن آسفالت ‌ریزی صورت گرفته که در سال گذشته 84 هزار تن بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین 270هزار متر زیرسازی انجام شد که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 195هزار تن بوده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید آسفالت در سال گذشته 83 هزار تن بوده که این میزان به 102 هزار تن رسیده تصریح کرد: میزان اعتبارات بخش آسفالت در سال گذشته دو میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به شش میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی اظهار کرد: عدم امکان تامین مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت به دلیل سرمای بیش از حد در زمستان سال گذشته، قطعی روزانه بیش از دو ساعت برق و تعطیلی کارخانه آسفالت‌ سازی، افزایش و نوسانات شدید قیمت قیر، وجود مشکلات پیش ‌بینی نشده در اجرای طرح‌های عمرانی همچون زمان ‌‌بر بودن جابه‌ جایی دکل‌های برق، کانال آب، لوله ‌های گاز و خطوط تلفن از عمده ‌ترین دلایل بالا نبودن حجم کارها در نیمه نخست امسال بوده است.