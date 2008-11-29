تقویت انگیزه ها با حضور هنرمندان / والیبال خانه اول گلزار است

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از حضور هنرمندان و از جمله محمدرضا گلزار در عرصه والیبال حمایت می کنم، تصریح کرد: هنر و ورزش زبانی است که نسل جوان به خوبی با آن ارتباط برقرار می کنند. حال آنکه گره خوردن این دو با یکدیگر در برقراری مستحکم تر این ارتباط تاثیر مثبت خواهد داشت.

وی اظهارداشت: در اینکه محمدرضا گلزار چهره محبوب نسل جوان است، شکی نیست. جذب وی آنهم به عنوان مربی بدنساز نه تنها باعث تقویت انگیزه های تیم مربوطه می شود، بلکه علاقمندی بیشتر ورزش دوستان به رشته والیبال و همچنین افزایش حضور تعداد تماشاگران در سالن مسابقات را هم به همراه خواهد داشت.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به پیشینه ورزشی و والیبالی محمدرضا گلزار تاکید کرد: اقدام مسئولان تیم ارتعاشات صنعتی برای جذب محمدرضا گلزار از بین اهالی هنر کاملا بجا و منطقی بود چرا که این بازیگر سینما پیش از روی آوردن به عرصه سینما یک والیبالیست بوده است و بعد از آن در عالم هنر مشغول به کار شد.

داورزنی افزود: در واقع محمدرضا گلزار به خانه اول خود در زمینه کاری بازگشته است و من از این بابت خوشحالم. تجربه و فعالیت هایی که وی در زمینه والیبال داشته، قابل توجه است و قطعا بزودی شاهد تاثیرگذاری آن در تیم ارتعاشات صنعتی خواهیم بود.

" اگر از نظر شما حضور هنرمندان در عرصه ورزش تا این حد مطلوب و مثبت است، می توان در تیم ملی هم از حضور آنها استفاده کرد."

رئیس فدراسیون والیبال دراین زمینه گفت: شرایط تیم ملی متفاوت از تیم های باشگاهی است. در تیم ملی مسئله توانمندی های فنی حساسیت بسیار زیادی دارد و باید با تامل بیشتر نسبت به این موضوع اعضای کادر فنی را انتخاب کرد تا ملی پوشان را همیشه دراوج آمادگی نگه داریم.

داورزنی در ادامه با ابراز رضایت از کیفیت مسابقات لیگ برتر تاکید کرد: درهفته های پایانی دور رفت نزدیک تر شدن رقابت های به یکدیگر قابل توجه باست. از اینکه صدر جدول در اختیار سه تیم بدون شکست است، خوشحالم. لیگی که به این صورت برگزار شود تاثیری چشم گیر درتیم ملی خواهد داشت.