  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

نخستین باشگاه سالمندان کشور در ارومیه احداث می شود

نخستین باشگاه سالمندان کشور در ارومیه احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه از احداث نخستین باشگاه سالمندان کشور در ارومیه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح امروزدر نشست مشترک با مسولان سازمان بهزیستی استان با بیان این مطلب افزود:در آینده نزدیک این باشگاه در یکی از پارکهای شهر ارومیه احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد می گیرد.

وی در ادامه از ایجاد پارک ویژه معلولان در این شهرستان نیز خبرداد وبیان داشت: نباید نگاه به معلولان،جنبه ترحمی داشته باشد بلکه باید با اجرای قانون حمایت از معلولان آنها را مورد حمایت قرار داد.

وی اضافه کرد: مقدمات اولیه برای احداث این پارک در دست اقدام است.

بازیان با اعلام آمادگی در خصوص ایجاد فرهنگ سرای ویژه برای معلولان نیز خاطرنشان کرد: شهرداری ارومیه آماده است تا در صورت همکاری سازمان بهزیستی با اعطای زمین مورد نیاز به سازمان برای ایجاد فرهنگ سرای جامع جهت تبادل تجربیات اقدام کرده و تشکل های پراکنده را ساماندهی کند.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد معلولان را از نظر جسمانی به بالفعل و بالقوه ساماندهی و جهت توانمند سازی و خروج از مدار حمایتی آنها برنامه ریزی کرده و برای اشتغال آنها با کارآموزی از طریق سازمان فنی و حرفه ای کار کارشناسی انجام گیرد و در جهت خود کفایی آنها اقدام شود .

در این نشست مشترک رایگان بودن حمل و نقل عمومی برای معلولان،استخر شهرداری، تمهیدات بهداشتی برای خانواده های تحت پوشش و استفاده رایگان از سینما با هماهنگی حوزه هنری پیشنهاد ومورد تصویب قرار گرفت.

کد خبر 791296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها