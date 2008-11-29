پیش ساختهای گردشگری استان فارس در حال تحقق است

صمد رجا در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: یکی از این زمینه ها و پیش ساخت ها مسیرهای دسترسی و راه ها بوده که در این خصوص در حال رایزنی برای ایجاد پروازهای جدید از طریق فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز هستیم که به زودی اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گستره گردشگری جهانی در حال حرکت به سوی استان فارس و شهر شیراز است، افزود: امروزه بیشتر فعالیتهایی که در سطح کشور برای گسترش گردشگری جهانی صورت می گیرد به نوعی به استان فارس و شهر شیراز ختم می شود و این نشان دهنده اهمیت بحث گردشگری بوده که البته وظیفه ما را نیز در این باره سنگین تر می کند.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به برنامه های ویژه ای که طی مدت اخیر در حوزه گردشگری استان فارس برگزار شده، افزود: برگزاری چنین مراسم هایی از ظرفیت استان در حوزه توریسم حکایت کرده که در راستای تقویت این پتانسیلها برنامه ریزهای مناسبی در سطح فارس برای احداث کمپینگ، هتل، مجتمع های رفاهی بین راهی و... صورت گرفته است.

رجا خاطرنشان کرد: برای سفر دور دوم هیئت دولت به استان فارس نیز برنامه ریزیهای لازم انجام شده تا از این فرصت برای کسب مصوباتی در حوزه تقویت گردشگری و میراث فرهنگی استان بهره ببریم.