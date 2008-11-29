ایران به خاطر 20 هزار دلار از میزبانی مسابقات شطرنج آسیا محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایران به عنوان یکی از متقاضیان برگزاری پیکارهای قهرمانی مردان و زنان آسیا مبلغ 40 هزار دلار جایزه نقدی برای این رقابت ها در نظرگرفته بود که قرار بود از این مبلغ 30 هزار دلار به قهرمانان بخش مردان و 10 هزار دلار به برترین های بخش زنان اختصاص داده شود. با این وجود با درخواست ایران برای برگزاری این بازی ها مخالفت شد.

فیلیپین دیگر کشور درخواست کننده برای اخذ امتیاز میزبانی مسابقات قهرمانی مردان و زنان شطرنج آسیا بود که موفق شد موافقت مسئولان آسیایی این رشته را دراین زمینه جلب کند. تعیین جایزه 60 هزار دلاری از سوی فیلیپینی ها و تفاوت 20 هزار دلاری آن نسبت به مبلغ پیشنهادی ایران، علت انتخاب فیلیپین به عنوان میزبان دور آتی مسابقات قهرمانی مردان و زنان آسیا بود.

درخواست های ایران و فیلیپین برای برگزاری مسابقات قهرمانی مردان و زنان شطرنج آسیا و معرفی فیلیپین به عنوان کشور میزبان در جریان اجلاس سالیانه کنفدراسیون شطرنج آسیا مطرح شد. این اجلاس هفته گذشته و در حاشیه کنگره جهانی شطرنج برگزار شد.