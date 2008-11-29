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۹ آذر ۱۳۸۷، ۸:۱۲

ارتباطات دینی و قرآنی ایران و تونس تقویت می‌شود

ارتباطات دینی و قرآنی ایران و تونس تقویت می‌شود

آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شیخ عثمان بطیخ مفتی جدید تونس دیدار و خواهان تقویت و گسترش ارتباطات دینی و قرآنی دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که  در ساختمان نخست وزیری تونس و با حضور محمد تقی موید سفیر ایران، سید حسن عصمتی وابسته فرهنگی کشورمان  و عباسی کارشناس اموربین الملل مجمع تقریب برگزار شد، شیخ عثمان ضمن خیر مقدم به آیت‌الله تسخیری، با اشاره به سابقه تاریخی اسلامی تونس و اهمیت نقش علمای این کشور در گسترش اسلام، به بیان توجه رئیس جمهوری تونس به قرآن و جوانان پرداخت و اظهار داشت: در تونس نزدیک به 300 کتّاب ( مکتب‌خانه‌های قرآنی) وجود دارند و ما از تبادل تجربیات قرآنی دینی بین دو کشور استقبال می‌کنیم.

در ادامه، موید نیز در سخنان کوتاهی ضمن اظهار خوشحالی از ملاقات با مفتی جدید تونس همکاری ایران و تونس را در زمینه گسترش اسلام اعتدال‌گرا و نشر ارزشهای اسلامی مخالف با هر تعصب و افراط و تفریط مهم تلقی کرد.

در پایان این دیدار، عصمتی یک نسخه از قرآن کریم چاپ جمهوری اسلامی ایران به همراه قاب قرآنی خاتم کاری شده بسیار نفیس را توسط آیت الله تسخیری به مفتی تونس هدیه کرد که این هدیه بسیار مورد استقبال مفتی تونس واقع شد. 
 

کد مطلب 791387

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