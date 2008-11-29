دکتر صانعی دره‌بیدی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد افزود: این کتاب را من در سال 1383 ترجمه کردم که در دست انتشارات نقش و نگار بود اما ناشر به علت اقتصادی این کتاب را چاپ نکرد تا اینکه این کتاب با ترجمه آقای رحمتی به بازار آمد. ناشر از من خواست که کتاب با تأخیر از ترجمه آقای رحمتی منتشر شود. اما من به دلیل اینکه در چاپ کتاب وقفه انداخت و کتاب را به ویراستاری که وی را تأیید نمی‌کردم دادند کتاب را پس گرفتم. در حال حاضر کتاب را به هیچ انتشاراتی نداده‌ام اما در آینده‌ای نزدیک کتاب را برای چاپ به یکی از ناشران خواهم سپرد.

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی درباره اینکه ترجمه این گونه کتابها چقدر می‌تواند ما را در فهم بنیانهای تمدن جدید کمک کند پاسخ داد: صد در صد ، پایه تمدن جدید همین نوشته‌های فلسفی قرون 17 و 18 هستند.

این پژوهشگر و نویسنده در خصوص استقبال از کتاب " فلسفه لایپ نیتس " نیز گفت: چاپ اول این کتاب منتشر شد ولی مشکل کاغذ و گرانی و بازار نگذاشت به چاپ دوم برسد. شاید قیمت کتاب برای چاپ دوم حدود 20000 تومان می‌شد که نگرانی ناشر از میزان خرید این کتاب را به همراه داشت.

این محقق و مترجم در خصوص کارهای اخیرش گفت: کتابی در دست تألیف دارم که درباره فضایل اخلاقی شاهنامه است که هنوز نام کتاب را مشخص نکرده‌ام و کار در مراحل اولیه است.