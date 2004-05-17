اخبار كوتاه از دارالقران الكريم

* درارديبهشت ماه سال جاري اداره كل اموزش و پژوهش سازمان دارالقران الكريم ضمن برگزاري دو جلسه كارشناسي "شوراي آموزش" با دعوت از استادان برجسته جامعه قرآني ، حجت الاسلام محمد رضا شهيدي فرد ، عبدالرسوال عبايي ، كريم دولتي و محمد خواجوي مبادرت به تشكيل " كميسيون ويژه علم وقف و ابتدا قرآن كريم" نمود. در اين كميسيون اعضا به بحث و بررسي پيرامون ميزان و محتواي آموزش درس وقف و ابتدا دوره هاي تربيت معلم قرآن كريم (سطوح 1 تا 3) پرداختند .



* در راستاي اجراي ماده هاي 1 ، 2، 4 و 13 آيين نامه اجرايي بند (و) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب هيات محترم وزيران به شماره ( 21076 / ت 23843 ه ) مورخ 21/4/83 - مسئولين دبيرخانه طرح نهضت قرآن آموزي جلسات مشتركي را با وزارتخانه ها وسازمانهاي عضو ستاد نهضت قرآن آموزي - ( وزارت خانه هاي "علوم و تحقيقات و فناوري " و "آموزش و پروش " به ترتيب در تاريخهاي 24 و 26 فرودين ماه و سازمانهاي " صدا و سيما" و "مديريت و برنامه ريزي " به ترتيب درتاريخهاي 22 فروردين ماه و 20 ارديبهشت ماه - در دبيرخانه طرح نهضت قرآن آموزي مستقر در سازمان دارالقرآن الكريم برگزار نمود و حاضرين ضمن استقبال از همكاري و تشريك مساعي درامر "نهضت قرآن آموزي " محورهاي زير را به عنوان زمينه هاي اين همكاري مورد تاييد قرار دادند.