رو در رو بودن گفتمان با منتقدین از تخریب دولت جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رضایی در حاشیه همایش بررسی بحران مالی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در پاسخ به خبرنگاران افزود: انتقاد از سوی منتقدین بدون حضور نمایندگان دولت و ارائه آمار از سوی دولت بدون حضور منتقدین درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر انتقاد از دولت به صورت رو در رو به یک گفتمان واقعی تبدیل شود از تخریب دولت جلوگیری خواهد کرد و دولت و منتقدین باید در یک میزگرد مشترک به مسائل اقتصادی رسیدگی کنند.

طرح تحول اقتصادی پس از اصلاحات نقش موثری خواهد داشت

رضایی همچنین در سئوالی مبنی بر اینکه "طرح تحول اقتصادی تا چه میزان می‌تواند باعث تحول در اقتصاد کشور شود" اظهار داشت: طرح تحول اکنون در مجلس در حال اصلاح شدن است و پس از اشکا‌ل زدایی می‌تواند نقش موثری را در اقتصاد کشور بازی کند.

رضایی همچنین در زمینه عملکرد دولت نهم در بعد اقتصادی گفت: دولت نهم در زمینه کاهش فاصله‌های طبقاتی و رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته زحمات زیادی را کشیده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: بحران اقتصادی غرب فرصت‌های طلایی زیادی را برای ایران فراهم نموده تا دولت،‌ مجلس و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی از این طرح نهایت استفاده را ببرند.