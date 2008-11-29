رقابت در میانه جدول داغ است / دغدغه سیرجانی ها برای کسب اولین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت تنها 3 روز از برگزاری دیدارهای هفته هشتم مسابقات والیبال لیگ برتر، 14 تیم شرکت کننده در این رقابت ها باید فردا برای انجام دیدارهای هفته نهم به میدان روند.

تیم های صدرنشین جدول برای حفظ موقعیت خود دیدارهای نسبتا راحتی در پیش دارند. این در حالیست که دشواری کار دیگر تیم ها برای بهبودی موقعیت حساسیت بازی ها را به میانه جدول کشانده است.

پیکان - استقلال گنبد (ساعت 16)

صدرنشین لیگ برتر آغازگر دیدارهای این هفته از مسابقات است. پیکان برای کسب نهمین برد متوالی باید گنبدی ها را از پیش رو بردارد. تیمی که در خارج از خانه و بدون تماشاگرانش به راحتی شکست پذیراست. همان طور که دیدار هفته گذشته را در سه گیم متوالی به سایپا میزبان واگذار کرد. خودروسازان که تا این هفته از بازی ها 24 گیم را برده اند و تنها یک گیم را واگذار کرده اند برای تثبیت صدرنشینی خود دغدغه ای ندارند.

گل گهر سیرجان - فولاد ارومیه (ساعت 17)

گل گهر تنها تیم بدون برد این فصل از رقابت هاست. این تیم اکه اخیرا خلیل آزمون را به جای ابراهیم وادی و به عنوان سرمربی به خدمت گرفته است، با وجود میزبانی در دیدار فردا، نمی تواند برای شکست طلسم دست یابی به پیروزی اطمینان زیادی داشته باشد. فولاد اگرچه به اندازه نام ارومیه بزرگ نیست اما به طور حتم برای کسب 2 امتیاز کامل از تیم سیزدهم جدول به سیرجان می رود.

بیم مازندران - برق کرمان (ساعت 17)

به احتمال زیاد بیم فردا راحت ترین پیروزی خود در نیم فصل نخست مسابقات را جشن می گیرد. مازندرانی ها که همچنان در تعقیب میلیمتری پیکان و سایپا هستند، میزبان تیمی خواهند بود که قعر جدول را به امید کسب پیروزی در دیدارهای به مراتب راحت تر تحمل می کند. شاگردان ناصر شهنازی که البته 2 بازی عقب افتاده دارند، از 6 بازی خود تنها 7 امتیاز به دست آورده اند.

سنگ آهن بافق یزد - داماش گیلان (ساعت 17)

دیدار تیم های نهم و دهم جدول رده بندی اگرچه فاقد حساسیت فنی است اما قطعا ساعاتی جذاب را برای تماشاگران یزدی رقم می زند. این بازی به لحاظ رده بندی تیم ها، نزدیک ترین بازی درهفته نهم مسابقات به حساب می آید. بهبودی وضعیت در جدول رده بندی تنها دغدغه دو تیم و عامل انگیزشی برای برد در این بازی است.

شهرداری همدان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 17)

دو تیم برای جبران شکست هفته گذشته مقابل هم صف آرایی می کنند. شاگردان ست کوویچ که این روزها انتقادات زیادی به عملکردش وارد است،امشب با این امید به همدان می روند تا شاید با کسب پیروزی در اوضاع نابسامان خود تغییر مثبتی ایجاد کنند. البته همدانی ها که هفته گذشته در گیم پنجم تسلیم فولاد شدند، قصد دارند در هفته های پایانی دور رفت شرایط جدایی خود از انتهای جدول را فراهم کنند. برای آنها پیروزی در دیدارهای خانگی بهترین فرصت برای تحقق این مهم است.

بانک صادرات مشهد - ارتعاشات صنعتی ایران (ساعت 17)

تیم پرسروصدای فصل جاری مسابقات باشگاهی والیبال این هفته در مشهد به میدان می رود. ارتعاشات صنعتی در نخستین دیدار لیگ برتری خود با شکست دانشگاه آزاد، پدیده زودهنگام بازی ها لقب گرفت. این تیم که اخیرا با جذب محمدرضا گلزار به عنوان مربی بدنساز به یک سوژه تبدیل شده امشب راهی مشهد می شود تا شاید بتوانند شکست سنگین هفته گذشته را که به اعتقاد گلزار نتیجه ناهماهنگی بازیکنان بوده است، جبران کنند.

دانشگاه آزاد - سایپا (ساعت 18)

دو تیم اگر به دور از انگیزه های تدافعی ظاهر شوند، می توانند ارائه گر زیباترین بازی خود باشند. دانشگاه آزاد و سایپا در بالای جدول و در فاصله یک پله ای از هم قرار دارند. شاگردان حمید موحدی در دانشگاه آزاد برای آنکه در جمع سه تیم مدعی جای بگیرند، باید برای متحمل نشدن چهارمین باخت چاره ای جدی بیندیشند. آنهم مقابل تیمی که تا این هفته تسلیم هیچ حریفی نشده است.

جدول رده بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر پیش از انجام بازی های هفته نهم به این شرح است:

1- پیکان تهران (16 امتیاز)

2- سایپا تهران (16 امتیاز)

3- بیم مازندران (16 امتیاز)

4- دانشگاه آزاد (13 امتیاز)

5- فولاد ارومیه (12 امتیاز)

6- بانک صادرات ایران (12 امتیاز)

7- پتروشیمی بندرامام (11 امتیاز)

8- پادیسان گنبد (11 امتیاز)

9- سنگ آهن بافق یزد (11 امتیاز)

10- داماش گیلان (10 امتیاز)

11- شهرداری همدان (10 امتیاز)

12- ارتعاشات صنعتی (9 امتیاز)

13- گل گهر سیرجان (8 امتیاز)

14 - برق کرمان (7 امتیاز)

تیم برق کرمان 2 بازی و تیم های داماش گیلان و ارتعاشات صنعتی تهران یک بازی کمتر از سایر تیم ها انجام داده اند.