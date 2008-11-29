  1. سیاست
۹ آذر ۱۳۸۷، ۸:۳۴

اختصاصی مهر/

رئیس جمهور در مراسم روز مجلس شرکت می‌کند

دکتر احمدی نژاد روز سه شنبه در همایش بزرگ سی سال قانونگذاری و نظارت که به مناسبت روز مجلس برگزار می شود، شرکت خواهدکرد.

محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در "اولین همایش بزرگ سی سال قانونگذاری و نظارت" که به مناسبت روز مجلس برگزار می شود، از دکتر احمدی نژاد نیز برای شرکت در مراسم دعوت شده است و قرار است در این مراسم شرکت کند.

گفتنی است این مراسم صبح سه شنبه 12 آذر در محل صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ساختمان بهارستان و با حضور روسای 8 دوره گذشته مجلس، هیئت رئیسه دوره های قبلی مجلس و نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و نیز برخی از مسئولان و چهره های سیاسی برگزار خواهد شد.

