محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، با اعلام این خبر اظهار داشت : روز چهارشنبه هفته جاری اولین دستور کار مجلس رسیدگی به یک فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی است که رئیس جمهور برای ارائه این لایحه شخصا در مجلس حضور خواهد یافت.

رحیمی یادآور شد : قبل از طرح فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور به مدت یک ساعت در قالب ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه در مورد مسائل اقتصادی و روند اجرای برنامه چهارم با نمایندگان سخن خواهد گفت.

وی درپایان بیان داشت: بخشی از سخنان رئیس جمهور در مورد گزارش برنامه چهارم مربوط به طرح تحول اقتصادی است و دکتر احمدی نژاد در رابطه با اهمیت و ضرورت این طرح سخنرانی خواهد کرد .

طبق قانون رئیس جمهور باید آذر ماه هر سال گزارشی از روند اجرای برنامه های توسعه ای 5 ساله کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کند با این حال از سال 85 تاکنون این گزارش ارائه نشده است .

دکتر محمود احمدی نژاد اول بهمن ماه سال 85 همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 86 به مجلس ، گزارشی کوتاه از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه در فعالیت یک سال و نیمه خود ارائه کرد . وی در این گزارش با بیان اینکه دولت به طور اصولی در جهت تحقق سند چشم انداز و برنامه چهارم حرکت می کند ، اعلام کرده بود که دولت وی رشد اقتصادی کشور را از 1/5 درصد در سال 83 به 6 درصد در سال 84 و بیش از 6 درصد در سال 85 رسانده است و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در پایان برنامه چهارم سال 88 می بایست به 8 درصد برسد.

دومین و آخرین گزارش دولت نهم به مجلس از روند اجرای برنامه 5 ساله کشور در حالی ارائه می شود که منتقدان ، بر انحراف حرکت دولت از مسیر این برنامه تاکید دارند.

