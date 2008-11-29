به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد آرمین مولر ـ اشتال، برایان اف. اوبراین، اولریش تومسن و جک مگی دیگر بازیگران تریلر حادثه‌ای "بین‌الملل" هستند که پنجم فوریه (17 بهمن) در افتتاحیه جشنواره برلین 2009 در بخش خارج از مسابقه پخش می‌شود.

فیلم درباره یک مامور پلیس اینترپل با بازی اوون است که درباره فساد در موسسه‌های قدرتمند بانکی تحقیق می‌کند. فیلمبرداری پائیز پارسال 13 هفته در بابلزبرگ و دیگر لوکیشن‌ها در مرکز آلمان انجام و بخش‌هایی از آن در نیویورک، استانبول و میلان فیلمبرداری شد.

اوون و واتس در نمایی از فیلم سینمایی "بین‌الملل"

فیلمنامه "بین‌الملل" را اریک سینگر نوشته و فیلم تولید مشترک آمریکا و آلمان است. سونی پیکچرز ریلیزینگ فیلم جدید تیکور را یک هفته پس از اولین نمایش در جشنواره برلین از 12 فوریه در آلمان اکران می‌کند.

بین‌الملل" دومین فیلم تیکور است که جشنواره برلین با آن آغاز می‌شود. "بهشت" به کارگردانی او با بازی کیت بلانشت و جووانی ریبیسی، سال 2002 فیلم افتتاحیه اولین دوره برگزاری جشنواره برلین با مدیریت دیتر کاسلیک بود.

تیکور 43 ساله متولد ووپرتال آلمان است. او سال 1998 با فیلم "بدو، لولا، بدو" به شهرت رسید و "عطر: داستان یک قاتل" 2006 از دیگر فیلم‌های اوست.

پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین پنجم تا 15 فوریه (17 تا 27 بهمن) برگزار می‌شود و تیلدا سوئینتن بازیگر بریتانیایی رئیس هیئت داوران بخش بین‌الملل این دوره جشنواره است.