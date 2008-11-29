حفظ حرمت سرمایه های انقلاب ضروری است / بد اخلاقی توسعه نمی آورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حسن روحانی جمعه شب در مراسمی به مناسبت شهادت امام جواد (ع) در مسجد جامعه گلشن گرگان افزود: حفظ سرمایه های انسانی ارزشمندتر از حفظ سرمایه های ملی است و به هر ترتیب باید نسبت به تخریب این افراد حساسیت به خرج داد.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر ما به سرمایه های انسانی و اجتماعی نیاز داریم و برای این کار دولت باید با عملکرد خود اعتماد مردم را به خود جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما نیاز به توسعه و حرکت دارد و با شعار تنها نمی توان به تعالی و توسعه دست یافت.

به گفته حجت الاسلام روحانی، باید از فکر، تدبیر و دانش برای اداره کشور استفاده کرد، زیرا نمی توان اقتصاد، صنعت، کشاورزی و بخشهای دیگر را بدون علم و دانش به پیش برد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: برای توسعه کشور در کنار علم به اخلاق نیاز داریم و با بداخلاقی، تهمت و دورغ کاری پیش نمی رود.

وی یادآور شد: باید سرمایه های انقلاب حفظ شوند، افرادی که روزهای انقلاب با امام همراه بودند، افرادی که در پیشبرد انقلاب موثر بودند باید به هر ترتیب حفظ شوند.

حجت الاسلام روحانی از بسیج به عنوان سرمایه ملی یاد کرد و گفت: بسیج متعلق به همه ملت ایران بوده و متعلق به جناح و حزب خاصی نیست و هیچ کس حق ندارد به بسیج چشم طمع داشته باشد.

وی عنوان کرد: "تدبیر قبل از عمل مانع پشیمانی می شود " و با شعر و شعار هیچکس به جایی نمی رسد و برای توسعه و پیشرفت باید از اندیشه و دانش بهره گیری شود.