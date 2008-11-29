ایران در زمینه انرژی هسته ای مخفی کاری نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: متاسفانه آژانس زیر نظر و تاثیر قدرتهای بزرگ و آمریکا بوده و برخی قسمتهای گزارش اخیر البرادعی فنی و برخی سیاسی بوده است.

وی اظهار داشت: اکنون غیر از ایران 40 کشور دیگر جهان نیز از دانش و تکنولوژی هسته ای برخوردار هستند در حالی که این حساسیت تنها نسبت به ایران ایجاد شده است.

وی به قرارداد امنیتی عراق و آمریکا اشاره و اضافه کرد: اگر این قرارداد به رفراندوم گذاشته شود بدون شک رای نمی آورد.

به گفته حجت الاسلام روحانی پذیرفتن عبور و مرور آزادانه نیروهای آمریکایی پس از ترک این کشور از خاک عراق به نوعی استقلال این کشور را زیر سوال می برد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: با توجه به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نیروهای امنیتی کشور آمادگی کامل برای دفاع از امنیت کشور را دارا هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر کشور در شرایط حساسی به سر می برد و باید امت واحده باشیم.