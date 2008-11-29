جوایز کورس اسبدوانی کشور 30 درصد افزایش یافت

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: امسال پیش بینی می شود تا پایان مسابقات کورس پنج میلیارد ریال جایزه بین شرکت کنندگان توزیع شود.

وی اظهار داشت: در مسابقات کورس اسبدوانی سال گذشته حدود سه میلیارد ریال جایزه بین شرکت کنندگان توزیع شده است.

وی، تفکیک و جداسازی مسابقات اسبهای دوخون و تربرت را از مهمترین اقدامات انجام شده طی سال جاری در مسابقات کورس اسبدوانی کشور اعلام کرد.

به گفته تابش، اکنون درصد بالایی از اقتصاد خانوارها به ویژه در استان گلستان متکی به اسبدوانی و پرورش اسب است و این کار موجب شده تا مردم به پرورش و نگهداری اسب ترغیب شوند.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور بیان داشت: تا هرزمانی شرایط آب و هوایی مساعد باشد، مسابقات کورس پاییزه در گنبد برگزار می شود.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود این مسابقات تا چهار هفته آینده دیگر در گنبد ادامه یابد.

تابش، شمار ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای اسبدوانی در کشور را یکهزار نفر و ورزشکاران آماتور را بیش از شش هزار نفر ذکر کرد.

مسابقات کورس اسبدوانی در گنبد، تهران آق قلا برگزار می شود.

