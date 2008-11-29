  1. استانها
  2. گلستان
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جوایز کورس اسبدوانی کشور 30 درصد افزایش یافت

جوایز کورس اسبدوانی کشور 30 درصد افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون سوارکاری کشور گفت: جوایز مسابقات کورس اسبدوانی کشور سال جاری 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: امسال پیش بینی می شود تا پایان مسابقات کورس پنج میلیارد ریال جایزه بین شرکت کنندگان توزیع شود.

وی اظهار داشت: در مسابقات کورس اسبدوانی سال گذشته حدود سه میلیارد ریال جایزه بین شرکت کنندگان توزیع شده است.

وی، تفکیک و جداسازی مسابقات اسبهای دوخون و تربرت را از مهمترین اقدامات انجام شده طی سال جاری در مسابقات کورس اسبدوانی کشور اعلام کرد.

به گفته تابش، اکنون درصد بالایی از اقتصاد خانوارها به ویژه در استان گلستان متکی به اسبدوانی و پرورش اسب است و این کار موجب شده تا مردم به پرورش و نگهداری اسب ترغیب شوند.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور بیان داشت: تا هرزمانی شرایط آب و هوایی مساعد باشد، مسابقات کورس پاییزه در گنبد برگزار می شود.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود این مسابقات تا چهار هفته آینده دیگر در گنبد ادامه یابد.

تابش، شمار ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای اسبدوانی در کشور را یکهزار نفر و ورزشکاران آماتور را بیش از شش هزار نفر ذکر کرد.

مسابقات کورس اسبدوانی در گنبد، تهران  آق قلا برگزار می شود.
 

کد مطلب 791451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها