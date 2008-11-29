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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد برگزار شد

هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس در مجموعه ورزشی اسبدوانی این شهرستان برگزار شد.

حکیم ایگدی رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقه 62 راس اسب ورزشی در گروههای ترکمن، دوخون و تربرت در هفت کورس بایدکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، اسب " درویش خان" با چابکسواری " عبدالله قللر عطاء"، دور دوم اسب دوخون " آنکلا" با چابکسواری "فیض الله رجال"، اسب "سناتور" با چابکسواری "آق اویلی بشگرد" در دور سوم و اسب " گل سورین" با سوارکاری " یاسر جرجانی اول" شدند.

وی اظهار داشت: دوره چهارم اسب تربرت " ان باجادانا" با سوارکاری " ستار مهرانی" ، "اسب نارین" با چابکسواری " اسماعیل کوچکی " و دور هفتم اسب " اسپی تورس " با چابکسواری " فیض الله رجال " به مقام قهرمانی دست یافتند.

به گفته ایگدی، پنج دور اول این کورس به مسافت یکهزار و 550 متر و دو کورس نیز در مسافت یکهزار متر برگزار شد.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاوس بیان داشت: در پایان این مسابقات 156 میلیون ریال بین مالکان اسبها توزیع شده است.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس در شرق استان گلستان واقع شده است. 

کد مطلب 791452

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