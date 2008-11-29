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۹ آذر ۱۳۸۷، ۹:۵۶

314 طرح اولویت دار زودبازده در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان گفت: 314 طرح اولویت دار برای دریافت تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی استان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا ربیعی صبح شنبه در کمیته منتخب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: این طرحها در جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بررسی شدند.

وی اظهار داشت: سالجاری یکهزار و 730 میلیارد ریال تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی به استان تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: سهم بخش کشاورزی از این اعتبار 2/34 درصد، صنعت 2/45 درصد و خدمات 5/20 درصد برابر شاخص های اولویت بندی تعیین شد.

به گفته ربیعی، از ابتدای اجرای آیین نامه بنگاههای زودبازده اقتصادی تاکنون به 22 هزار و 700 طرح، شش هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: تاکنون 16 هزار طرح زودبازده اقتصادی در استان به بهره برداری رسیده است.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 791455

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