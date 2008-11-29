مشترکان برای صرفه جویی در مصرف انرژی پاک برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی این شرکت افزود: مشترکان با صرفه جوئی و رعایت الگوی صحیح مصرف ضمن اینکه مشمول پرداخت هزینه اضافی گاز بهاء نشوند و مانع قطع گاز شوند.

وی اظهار داشت: مشترکان عزیز باید به نکات ایمنی عنایت ویژه داشته و توصیه های ایمنی را جدی بگیرند تا انشاء الله در استان شاهد بروز حوادث ناگواری نباشیم.

وی از راه اندازی پایگاه کشیک شبانه روزی برای نظارت و کنترل فشار گاز مشترکین در برقراری جریان مستمر این در استان خبرداد.

به گفته سنگدوینی، کنترل، حفاظت بیشتر از شبکه ها و انشعابات گاز استان همچنین بررسی حجم مصرفی گاز مشترکین در زمان اوج مصرف از دیگر اهداف راه اندازی این پایگاه است.

مدیرعمل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه رسالت این شرکت تحویل گاز طبیعی مستمر و مطمئن به درب منازل مشترکین است، از شهروندان خواست در فصل اوج مصرف برای جلوگیری از قطع گاز نهایت همکاری را در زمینه صرفه جوئی در این انرژی پاک با این شرکت داشته باشند.

91 درصد جمعیت شهری و 51 درصد جمعیت روستایی گلستان از گاز طبیعی برخوردارند.