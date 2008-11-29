  1. استانها
  2. گلستان
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

دانش آموزان استثنایی گلستان به حمایت بیشتری نیاز دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش استثنایی گلستان گفت: دو هزار و 45 دانش آموز استثنایی این استان نیازمند حمایت بیشتری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال صبح شنبه در نشست با رئیس سازمان آموزش و پرورش استان افزود: این دانش آموزان در گروه های کم توان ذهنی، ناشنوا، نابینا و کم بینا، جسمی حرکتی، چند معلولیتی و تلفیقی مشغول به تحصیل هستند.

وی اظهار داشت:  اکنون بیشتر مراکز استثنایی استان برای انعکاس فعالیتها و اقدامات خود به وبلاگ مجهزهستند و رفع نیازمندیهای این دانش آموزان مستلزم برنامه ریزی و توجه بیشتر است.

عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش و پررش گلستان نیز افزود: دانش آموزان استثنایی به خدمت بیشتری نیاز دارند و باید  راهکارهای بهتر خدمت رسانی به آنها بررسی شود. 

وی افزود: در حال حاضر طرح  آموزش و پرورش الکترونیک برای آموزش و پرورش بسیار مفید است و تمام مدارس باید مجهز به رایانه باشند و ارزشیابی تحصیلی و بایگانی نیز به طور الکترونیکی، صورت گیرد.

وی اظهار داشت: کمبود نیرو در حوزه آموزش استثنایی وجود دارد و برای رفع این مشکل باید مجوز جذب نیرو اخذ شود.

استان گلستان 368 هزار دانش آموز و 25 هزار فرهنگی دارد.

کد مطلب 791461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها