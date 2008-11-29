دانش آموزان استثنایی گلستان به حمایت بیشتری نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال صبح شنبه در نشست با رئیس سازمان آموزش و پرورش استان افزود: این دانش آموزان در گروه های کم توان ذهنی، ناشنوا، نابینا و کم بینا، جسمی حرکتی، چند معلولیتی و تلفیقی مشغول به تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: اکنون بیشتر مراکز استثنایی استان برای انعکاس فعالیتها و اقدامات خود به وبلاگ مجهزهستند و رفع نیازمندیهای این دانش آموزان مستلزم برنامه ریزی و توجه بیشتر است.

عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش و پررش گلستان نیز افزود: دانش آموزان استثنایی به خدمت بیشتری نیاز دارند و باید راهکارهای بهتر خدمت رسانی به آنها بررسی شود.

وی افزود: در حال حاضر طرح آموزش و پرورش الکترونیک برای آموزش و پرورش بسیار مفید است و تمام مدارس باید مجهز به رایانه باشند و ارزشیابی تحصیلی و بایگانی نیز به طور الکترونیکی، صورت گیرد.

وی اظهار داشت: کمبود نیرو در حوزه آموزش استثنایی وجود دارد و برای رفع این مشکل باید مجوز جذب نیرو اخذ شود.

استان گلستان 368 هزار دانش آموز و 25 هزار فرهنگی دارد.