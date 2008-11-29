احمدی نژاد عازم قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به هنگام عزیمت به قطر در پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد تهران درباره اهداف سفرش به کشور قطر اظهار داشت: مهم ترین دستور کار نشست قطر بررسی بحران اقتصادی سرمایه داری است که در حال گسترش به بخش های مختلف جهان می باشد.

وی افزود: بررسی آثار بحران مذکور و چگونگی برخورد با آن در مناطق مختلف جهان، محدود کردن نتایج احتمالی و بررسی ریشه هایش در دستور کار اجلاس قطر قرار دارد که با میزبانی امیر قطر و ابتکار دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار خواهد شد.

احمدی نژاد یادآور شد: با توجه به اینکه بحران اقتصادی غرب در حال انتقال به سایر مناطق جهان است و طبعا در صورت تحقق کامل چنین امری، تبعات منفی این بحران نیز بین نقاط مختلف جهان توزیع می گردد، حضور در این اجلاس با دیدگاه های ملت ایران لازم دیده شد.

رئیس جمهور، با بدرقه دکتر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد.