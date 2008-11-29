مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : اهداف سند چشم انداز 20 ساله با دانایی محوری دست یافتنی است

روحانی: حسادت ها و تخریب ها به نظام ضربه می زند

مشایی: از مذاکره علنی با دولت اوباما استقبال می کنیم



اعتماد:

آیت الله جنتی به هیئت رئیسه مجلس هشدار داد، اوج اختلاف اصولگرایان

رایس اعلام کرد: گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در دولت اوباما

سخنگوی حزب اعتماد ملی: ایجاد اختلاف در ائتلاف اصلاح طلبان بی تاثیر است



اعتماد ملی :

11 سپتامبر هندوستان

در نماز جمعه پیرامون ازدواج جوانان مطرح شد، انتقاد جنتی از پیامد تحصیلات دانشگاهی دختران

برخورد ضربتی با تخلفات رانندگی از فردا، طرح زوج و فرد یک ساعت افزایش یافت

سر لشکر فیروزآبادی: هواپیمای چند ژنرال خارجی را در ایران نشاندیم



ایران :

با توافق وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و تعاون با بانک مرکزی صورت می گیرد، تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی

رئیس جمهور در دیدار روسای دانشگاهها: امروز بهترین فرصت بازنگری در علوم است

معاون وزیر نفت: نارضایتی نفتی های آمریکا از تحریم های کاخ سفید

وزیر علوم در پاسخ به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم درباره دانشگاه آزاد عدول نمی کند



ابرار:

سلطاینه در نشست شورای حکام: ایران به هیچ قیمتی تکنولوژی هسته ای را رها نمی کند

حسن روحانی: نباید از امکانات عمومی برای تخریب رقبا در انتخابات آینده استفاده شود

البرادعی: راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای در ایران ادامه دارد



ابتکار:

در گفتگو با یک خبرگزاری ژاپنی عنوان شد؛ مشایی : ایران آماده مذاکره با آمریکاست

هاشمی رفسنجانی: برخی هر چه می خواهند بگویند به امام (ره) نسبت می دهند

آیت الله جنتی: نمایندگاه از افکار شیطانی دوری کنند



اسرار:

حسن روحانی: دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بردارد

مشایی: از گفتگوی احمدی نژاد و اوباما استقبال می کنیم

وزیر کشور دولت اصلاحات: اگر خاتمی نیاید میر حسین مورد اعتماد همه است



پول:

خط اعتباری ویژه بانک ها مثلث وزارت کار - تامین اجتماعی - صندوق مهر رضا

قیمت نفت در بودجه 88 هنوز مشخص نیست

هاشمی ثمره: بخشی از ارزها طلا شد نه همه آن

روحانی: دولت دست از تصدی گری اقتصاد بر دارد



تفاهم:

خام فروشی آفتی که صنعت ایران به آن دچار است؛ آینده تولید را ارزان می فروشیم

مدیر اتحادیه فروشندگان خودرو: خودروهای وارداتی را نقدی نخرید

واردات فولاد آهن را فلج کرده است



جام جم:

رئیس شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی در گفتگو با " جام جم" خبر داد: بن بست ایرانیان خریدار مسکن در امارات

وزارت کار و بانک مرکزی توافق کردند، تسهیلات بانکی برای ایجاد یک میلیون شغل

نشست شورای حکام با روندی تکراری پایان یافت



جوان:

آتش بازی تروریست ها در گلوگاه هند

رای شکننده مجلس عراق به توافقنامه امنیتی

فردا، آغاز طرح انضباط اجتماعی در پایتخت

نشان عالی استقلال به سرلشکر بسیجی فیروزآبادی اعطا شد



جمهوری اسلامی:

جریان صدر در پی تصویب توافقنامه امنیتی با آمر یکا توسط مجلس عراق اعلام کرد: روز سیاه در عراق

در نشست مشترک وزیر کار و روسای بانکها تصویب شد، برقراری خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک

در نشست امروز اعضای اوپک صورت می گیرد، بررسی راهکارهای متعادل کردن قیمت نفت



حمایت:

توطئه موساد برای رسانه ای نشدن توافقنامه عراق

دادستان کل کشور تاکید کرد: اهتمام در جنبش نرم افزاری و خیزش علمی رسالت امروز بسیج

آیت الله جنتی: مجلس برای خدمت به مستضعفین دولت ر اهمراهی کند



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی: فضای آزاد اندیشی و نقد را فراهم کنیم

حسن روحانی: مشکلات با انداختن گردن این وآن حل نمی شود

البرادعی: کشورهای مدعی اسناد مطالعات ادعایی را به ایران ارائه دهند

افزایش بومی پذیری در کنکور 88



خبر:

نتایج نشست مشترک وزیر کار، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها برای تولید کنندگان، جدید ترین تصمیمات دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی

فضای سیاسی دانشگاه ها باید پرنشاط و سازنده و دانشجو در همه صحنه ها حاضر باشد

توافقنامه امنیتی عراق به همه پرسی گذاشته می شود، سه روز عزای عمومی در عراق در واکنش به تصویب توافقنامه امنیتی در پارلمان این کشور



خورشید:

اعلام آمادگی بانک مرکزی، 50 هزار ملیارد ریال یارانه نقدی در مرحله اول پرداخت می شود

مخبر کمیسیون امنیت ملی: 30 برنامه جدید هسته ای ایران به آژانس اعلام شد

هند در آتش؛ رد پای صهیونیست ها در انفجارهای بمبئی



دنیای اقتصاد:

وزیر کار از توافق با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: آشتی جهرمی با سکانداران پول

" رایس " خبر داد: تصمیم برای گشایش دفتر در ایران به اوباما واگذار شد

انفجارهای زنجیره ای هند را به لرزه در آورده است، 11 سپتامپر از نوع هندی



سرمایه:

آیت الله جنتی با اشاره به افزایش سن ازدواج: دانشگاه رفتن خانم ها از بدبختی ها است

نسبت به پایان سال 83، مطالبات معوق بانکی 8 برابر شد

سرلشکر فیروزآبادی : هواپیمای نظامی بیگانه را نشاندیم



سیاست روز:

اسامی ممنوع الخروج ها هر 2 ماه یک بار اعلام می شود

در نشست شورای حکام تاکید شد؛ اثبات بی اساس مطالعات ادعایی درباره ایران

احمدی نژاد: امروزبهترین فرصت برای بازنگری در علوم مختلف است



صدای عدالت:

حسن روحانی: امروز همان روز مباداست؛ ذخایر ارزی چه شد

بهزاد نبوی: باز گرداندن حق حاکمیت به مردم دغدغه اصلاح طلبان

انتقاد آیت الله مکارم از مدیران کم تجربه در کشور



قدس:

توسط شرکت دارو سازی آستان قدس رضوی (ثامن) محقق شد، تولید اولین داروی استراتژیک هورمون رشد انسانی در ایران

در جریان بازدید وزیر کشور صورت گرفت، آغاز عملیات اجرایی شهرک انرژی و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

در جریان نشست وزیر کار و رئیس کار بانک مرکزی توافق شد، تامین تسهیلات برای ایجاد یک میلیون شغل



کاروکارگر:

وزارت کار و بانک مرکزی برای استفاده از منابع تامین اجتماعی توافق کردند، هزینه ناکار آمدی طرح بنگاههای زود بازده بر دوش کارگران

امضای توافقنامه امنیتی آمریکا و چالش های جدید دولت عراق ، نماینده آیت الله سیستانی : ملت عراق در همه پرسی سال آینده قضاوت می کند

آیت الله جنتی: غزه به عزاخانه تبدیل شده است



کارگزاران:

توافق بهمنی و جهرمی بر سر برداشت از خزانه برای بنگاههای زودبازده، بانک مرکزی تسلیم شد

امیدواری مشایی به مذاکرات مستقیم احمدی نژاد و اوباما

با حضور امین زاده و تاج زاده برگزار شد، نخستین نشست روزنامه نگاران حامی خاتمی



کیهان:

مقتدا صدردر پی تصویب قرار داد ذلت بار امنیتی اعلام کرد، 3 روز عزای عمومی در عراق

در خطبه های نماز جمعه تهران، آیت الله جنتی: صهیونیست ها فرزندان شیطانند

امروز درقاره برگزار می شود؛ اجلاس غیر رسمی اوپک برای کاهش تولید نفت



وطن امروز:

بازی ترور در سکوت بمبئی ، حملات تروریستی شبه قاره 143 کشته برجای گذاشت

سرلشکر فیروزآبادی اعلام کرد: شلیک جنگنده های ارتش به هواپیمای بیگانه

سلطانیه از اثبات ساختگی بودن مطالعات ادعایی خبر داد، البرادعی: متاسفم



همبستگی:

لاریجانی پس از بازگشت از اجلاس مجالس آسیایی اعلام کرد: غربی ها در پشت چالش های آسیا

حسن روحانی: با انداختن مشکلات گردن این و آن ، چیزی حل نخواهد شد

آیت الله جنتی: تریبون مجلس نباید مایه اختلاف شود

گرامی مقدم: از میان کروبی ، موسوی و خاتمی یکی در صحنه انتخابات خواهد ماند



هدف واقتصاد:

وزیر کار در نشست مشترک با رئیس بانک مرکزی: زدن قفل بر خزانه کلید مشکل واحدهای تولیدی نبود

هاشمی رفسنجانی : فضای اسلامی و علمی برای آزاد اندیشی فراهم کنیم

رویانیان خبر داد: احتمال کاهش سهمیه بنزین زمستانی

