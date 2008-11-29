امامت امام جواد (ع)؛ اعجازی نو در تاریخ زندگانی ائمه

از قلبهای حقیری بگویم که شکوه تو را باور نداشتند، از نیرنگ دنیاپرستانی که حضور بلند تو را تاب نمی آوردند، از ذهنهای پوچی که به بیکرانی دانش تو راه نبردند یا از جهالت مردمانی که روح بزرگ تو را می آزردند و از همسری که خائنانه زهر جفا در کامت فرو ریخت.

ای امام خوبیها، شهادتت گلچینی از مصیبتهای اشک را مهمان دلهای بی قرار می کند امروز دردی به وسعت همه داغهای تو وجودمان را فراگرفته است و من در حصار این همه، اندوه اشکهایم را بر ضریح غربتت نثار می کنم .

در تقویم روزهای سال، ذیقعده یازدهمین ماه قمری است، در این ماه شادی و غم به هم آمیخته، آغازی همراه با سرور و سرود و پایانی همراه با اندوه دارد.

این ماه را می توان ماه امام هشتم (ع) نامید زیرا در ابتدای آن ولادت خواهر گرامی ایشان حضرت فاطمه معصومه (س) و در یازدهم این ماه ولادت خود آن حضرت و در پایان این ماه شهادت فرزند گرامی امام هشتم (ع)، حضرت امام جواد(ع) واقع شده است.

با این وصف، هشتمین امام معصوم (ع) در انتظار پسر و شیعیان در تب و تاب رویت جمال جوادالائمه (ع) بودند، حدود چهل و هفتمین بهار عمر امام رضا (ع) سپری می شد اما هنوز شمع فرزندی کاشانه پر فروغش را فروزان نساخته بود تا اینکه در رجب سال 195 ه. ق شهر مدینه و خانه امام به نور جمال امام جواد روشن شد.

تولد حضرت جواد (ع) خیر و برکت خاصی برای شیعیان به ارمغان آورد زیرا امام رضا (ع) در تعیین جانشین خود و معرفی امام بعدی با مشکلاتی روبه رو بود زیرا پس از شهادت امام کاظم (ع) گروهی به نام "اقفیه" بر اساس انگیزه های مادی، امامت حضرت رضا (ع) را انکار کردند و از سوی دیگر چون احادیث رسیده از پیامبر(ص) امامان 12 نفر هستند فقدان فرزند برای امام رضا (ع) هم امامت خود آن حضرت و هم تداوم امامت را زیر سؤال می برد.

مادر گرامی امام جواد (ع) زنی با فضیلت و پاک دامنی به نام "سبکیه" یا "خیزران مصری" است که تبارش به مادر "ماریه قبطیه" مادر ابراهیم و همسر گرامی رسول خدا (ص) می رسد.

امام جواد (ع) در سایه مراقبتهای پدری معصوم و در دامن تربیت مادری چنین پرفضیلت و با تقوا پرورش یافت تا آماده پذیرش و ادای مسئولیت بزرگ الهی شد.

نهمین ستاره برج امامت و یازدهمین کوکب درخشنده عصمت و طهارت که نخستین و آخرین فرزند پیشوای هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بود، "محمد" نام یافت تا تجدیدکننده خاطرات و مجاهداتهای جد بزرگوارش پیامبر عالی قدر اسلام باشد.

بعدها بر اثر زهد و تقوایی که از او مشاهده شد به لقب "تقی" موسوم گردید و به دلیل بخشندگی و سخاوتی که در راه خدا داشت به لقب "جواد" نیز معروف شد، از دیگر القاب آن امام می توان از "زکی"، "مرتضی"، "مختار" ، و "متقی" نام برد.

دوران زندگانی امام جواد علیه السلام از برهه های حساس در تاریخ پر فراز و نشیب شیعه است، شیعیان پس از روزگاری دشوار، در مسیر پرتلاطم جریانهای فکری و عقیدتی قرار داشتند و در برابر هجوم ظالمانه دشمنان پایداری می کردند.

پس از شهادت امام رضا علیه السلام از آنجایی که اراده الهی بر آن بود که رشته امامت نگستلد امام جواد (ع) در خردسالی و سن هفت یا هشت سالگی زمام قافله امت را به دست گرفت.

امام جواد (ع) نخستین امام شیعه است که در خردسالی به امامت رسیده این مسئله طعن و مخالفت دشمنان را برانگیخت تا آنجا که به حیرت و حتی سرگردانی برخی از شیعیان نیز انجامید اما با آشکار شدن جلوه های الهی امامت آن امام همام اندک اندک ابرهای تیره تردید کنار رفت و خصانیت خورشید امامت ایشان آشکارا رخ نمود.

امامت امام جواد (ع) در خردسالی، اعجازی نو در تاریخ پرافتخار زندگانی امامان الهی است و جلوه های دیگر از شکوه بیکران تمام بلند آن ائمه هدی را آشکار می کند.

بدون تردید، امامت اعجازآمیز امام جواد (ع) جز با اتصال آن امام با منبع سرشار علم الهی تبین شدنی نیست و این امر مبتنی بر بنیادهای پوشیده و غیبی جهان است.

با این وجود مامون، خلیفه مکار عباسی با اهدافی سیاسی و نیرنگ کارانه و برای رهایی از تنگناها وضعیت دشواری که در پی شهادت امام رضا (ع) پدید آورده بود دختر خود ام الفضل را به همسری امام جواد (ع) در آورد.

مرگ مامون به سال 218 هجری قمری بود و پس از او برادرش معتصم عباسی جای او را گرفت در سال 220 هجری قمری معتصم امام جواد (ع) را از شهر مدینه به بغداد آورد تا از نزدیک مراقب ایشان باشد. دسیسه چینی بعضی از درباریان باعث شد تا معتصم که خود نیز مایه ابراز هر نوع دشمنی با امام را در نهاد خود داشت درصدد قتل امام برآید.

معتصم با دستیاری جعفر "پسر مامون" و فریب ام الفضل خواهر جعفر و همسر امام مقصود پلید خویش را با خوراندن سم به آن حضرت عملی ساخت.

این واقعه شوم در ماه ذیقعده 220 هجری اتفاق افتاد امام جواد در هنگام شهادت بیش از 25 سال و چند ماه نداشت.

پیکر پاک امام جواد (ع) را در میان اندوه پیروان و عزادارانش در کنار قبر جد بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) در گورستان قریش بغداد به خاک سپردند.

این محل که مزار پاک شهدای علوی و سادات بود پس از انتقال بدن پاک امام موسی جعفر از زندان بغداد "کاظمیه" خوانده شد و پس از شهادت حضرت جواد (ع) و دفن ایشان در این محل آن را "کاظمین" نامیدند.

روح و ریحان الهی نثار روان بلندشان باد.