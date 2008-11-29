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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

پلیس هند خبر داد:

پایان حملات و برقراری آرامش در بمبئی

پایان حملات و برقراری آرامش در بمبئی

پلیس هند با اعلام کشته شدن آخرین شبه نظامی مستقر در هتل تاج محل هند در روز گذشته، از پایان حمله دو روزه به شهر بمبئی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن غفور" یک مقام پلیس بمبئی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه 59 ساعت پس از آغاز حمله به این شهر خاطر نشان کرد:" همه عملیاتها پایان یافته است و همه تروریستها کشته شده اند."

در حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر، حدود 125 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شده اند.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.

هدف قرار گرفتن یک مرکز یهودیان در بمبئی به پیچیدگی اقدام تروریستی اخیر در هند افزوده است.

کد مطلب 791468

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