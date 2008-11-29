وی ادامه داد: پس از خواندن فیلمنامه امکانات و شرایط اجرایی را بررسی کردم و بر اساس قابلیتهای فیلمنامه دنبال فضاهای مناسب گشتیم. قصه اصلی در ارگ بم روایت میشد، اما به دلیل زلزله لوکیشن اصلی را از دست دادیم و خراسان جنوبی و شهر بیرجند را جایگزین کردیم. میبایست در لوکیشن واقعی کار میکردیم.
تهیهکننده "آتش سبز" افزود: خوشبختانه آنچه در بیرجند پیدا کردیم با چند تغییر جزئی قابلیت تبدیل شدن به لوکیشن مناسب و مورد نیاز را داشت. آقایان پورصمدی و اصلانی به دلیل سابقهای که در سینمای مستند دارند خیلی زود به لوکیشنی که میخواستیم رسیدند و زمان را برای پیدا کردن مکان مناسب از دست ندادیم.
قلیپور شرایط کار در شهرستان بیرجند را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: 90 درصد فیلم در بیرجند و10 درصد آن در اطراف تهران و ورامین فیلمبرداری شد. خوشبختانه مردم و مسئولان این شهر همکاری فوقالعاده با ما داشتند و از این نظر با مشکل مواجه نشدیم. علاقه مردم و مسئولان بیرجند به هنر و فرهنگ راه ما را هموار میکرد.
این تهیهکننده با اشاره به فرم روایت "آتش سبز" گفت: این روایت غیر خطی و غیر کلاسیک برای مخاطب جذاب است. اصلانی در قصهگویی خود را محدود به زمانی خاص نکرده و قصه میتواند در هر زمان و جغرافیایی اتفاق بیفتد. بازیگران چند نقش را بازی کردهاند و این تداخل نقشها و زمانها اشاره به این وجه قصه است. وجهی که کهنه نمیشود و متعلق به همه زمانها است.
وی که فیلم سینمایی "عروس آتش" را نیز در کارنامه دارد، ادامه داد: در بخش طراحی صحنه و لباس هم این ویژگی دیده میشود و وفاداری کامل به تاریخ وجود ندارد. این تمهید برای من هم جذاب است. "آتش سبز" سفری در دل تاریخ است و این شخصیتها بهانهای برای روایت موضوعهایی هستند که تاریخ مصرف ندارند.
قلیپور مخاطب فیلم را مردم دانست و گفت: مردم این سرزمین فرهیخته و فرهنگدوستند و شاید خوراکی که به آنها داده میشود سلیقه برخی را پائین آورده باشد. اما فیلمی مثل "آتش سبز" که ریشه در تاریخ، اسطوره و باورهای ایرانی دارد برای این مردم جذاب است. باید فیلم درست به مردم معرفی شود و آنها بدانند برای دیدن فیلم و درک پیچیدگی داستانی آن باید زمان بگذارند.
این تهیهکننده درباره شیوه اطلاعرسانی درباره "آتش سبز" گفت: در تبلیغات به مخاطب دروغ نمیگوییم. البته طبیعی است که از عکسهای جذاب فیلم استفاده کنیم، اما این فیلم خاص را به گونهای تبلیغ نمیکنیم که مخاطب احساس کند فریب خورده است. از زد و بندهای مرسوم در فضای تبلیغاتی هم استفاده نمیکنیم.
وی درباره اکران "آتش سبز" در جشنواره و واکنشهای متفاوت مردم و منتقدان به آن گفت: شرایط فیلم در اولین اکران خوب نبود. اما بعضی دوستان از اساس با فیلم مشکل دارند و هجمه و حمله خود را به آن به شکلی غریب شروع کردند. انتقاد میتواند سازنده باشد، اما هجمه تنها فضای نقد را آلوده و دلگیریها را بیشتر میکند.
قلیپور در پایان درباره حمایت از فیلم گفت: فارابی، معاونت سینمایی و اداره کل نظارت و ارزشیابی از تولید "آتش سبز" حمایت کردند و اکران آن در گروه فرهنگی هم با حمایت ادراه نظارت و ارزشیابی میسر شد. از زمان و شرایط اکران راضیام. "آتش سبز" ماندگار میشود و در تاریخ سینمای ایران جایگاهی ویژه خوامد داشت. حتی اگر ارزشهای آن امروز دیده نشود.
فیلم سینمایی "آتش سبز" به کارگردانی محمدرضا اصلانی و تهیهکنندگی قاسم قلیپور از چهارشنبه ششم آذرماه اکران عمومی شده است. داستان فیلم درباره سرگذشت دختری به نام ناردانه در طول تاریخ است و عزتالله انتظامی، مهتاب کرامتی، مهدی احمدی و پگاه آهنگرانی نقشهای اصلی آن را بازی کردهاند.
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