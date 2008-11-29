  1. استانها
نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در اهواز برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در ایران از اول تا چهارم دی ماه سال جاری در اهواز برگزار می شود.

رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز  در این باره گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی سازندگان و صنعتگران داخلی با ساخت  قطعات و تجهیزات حفاری، تامین کالا و مواد مصرفی و خدمات مهندسی و بازرسی است.

محمدرضا طهماسبی بیرگانی با اشاره به اینکه نمایشگاه ششم با همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در مجموعه فرهنگی و رفاهی شرکت برگزار خواهد شد، افزود: پیش بینی می شود تعداد شرکت های تولیدی و سازندگان قطعات در این دوره در قیاس با سال قبل که 90 شرکت بودند بین 30 تا 40 درصد بیشتر باشند.

وی به روند تزایدی استقبال از نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در کشور در چند سال گذشته اشاره و اظهار داشت: در همین ارتباط وب سایتی به آدرس WWW.IDEX.IR  تعریف و سازندگان و صنعتگران این عرصه می توانند با مراجعه به آن با فرصت ها و زمینه های همکاری آشنا شوند.

شرکت ملی حفاری ایران در اول دی ماه 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد.این شرکت در آن زمان فعالیت خود را با شش دستگاه حفاری آغاز کرد و انجام عملیات برای اکتشاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و ترمیم و تعمیر چاه ها، ایجاد چاه های تزریقی و انجام تمامی فعالیت های فنی و مهندسی وابسته حفاری را در مناطق نفت خیز و گازخیز کشور عهده دار شد.

