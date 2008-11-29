معضل سینمای ایران اکران ناهمگون است

علی سرتیپی درباره میزان استقبال تماشاگران از فیلم‌های سینمایی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در این سال‌ها با روند کاهش تماشاگر مواجه بوده‌ایم و منحنی تعداد تماشاگران سینما نزولی بوده است. مشخصا دو سه دلیل وجود دارد که باعث شده تعداد تماشاگران سینمای ایران در سال 87 نسبت به سال 85 دچار کاهش و نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.

وی دلایل را چنین تشریح کرد: سال 85 به طور کلی برای سینمای ایران سالی خوب بود. یکی از دلایل آن خود فیلم‌ها و دیگری امکانی بود که برای تبلغات فیلم‌ها به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به وجود آمد. این تبلغات با قیمت‌های بسیار پائین و در برخی موراد به صورت رایگان پخش می‌شد و این مسئله تاثیری بسزا روی فروش فیلم‌ها داشت.

این تهیه‌کننده ادامه داد: سال قبل CD قاچاق فیلم‌های سینمایی به بازار آمد و همین مسائل موجب شد سال 86 برای فروش فیلم‌های سینمایی سالی خوب نباشد. امسال با توجه به کمک‌هایی که تلویزیون در زمینه پخش تبلیغات داشته، کنترل قاچاق فیلم‌ها و تبلیغات مناسب شهری، غیر از فروردین‌ماه در سایر ماه‌ها تعداد مخاطبان سینما قابل توجه بود.

سرتیپی ادامه داد: اما در یکی دو ماه گذشته وضعیت اکران و تماشاگران چندان رضایتبخش نبوده است. اکران ناهمگون فیلم‌ها معضلی است که همواره در سینمای ایران با آن مواجه بوده‌ایم. در مهرماه پنج فیلمی که می‌توان عنوان فرهنگی را به آن نسبت داد با هم اکران شدند و الان چهار فیلم تجاری همزمان روی پرده هستند.

وی گفت: این ناهمگونی اکران مشکلاتی از جمله کاهش مخاطب را به همراه می‌آورد. با آنکه نمی‌توان چارچوبی مشخص برای مشکلات اکران متصور بود، اما واقعیت این است که سینمای ما همواره با اکران یک فیلم دگرگون می‌شود و اگر نیمه دوم امسال مثل سال گذشته فیلمی مانند "توفیق اجباری" اکران شود، بخش عمده مشکل کاهش مخاطب سینما برطرف می‌شود.

مدیر شرکت پخش فیلمیران در پایان گفت: سقف 18 سالن برای اکران یک فیلم یا حتی افزایش قیمت بلیت‌ها مشکلی را به لحاظ مخاطب برای سینمای ایران به وجود نمی‌آورد و باید مشکل را در جای دیگر بررسی کرد.