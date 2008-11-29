اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار به ورزش مدارس امیدیه

عدنان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 950 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای پروژه‌های آموزش پرورش در شهرستان امیدیه اختصاص یافت.

وی تعداد پروژه‌ های آموزش و پرورش شهرستان امیدیه در سال‌ جاری را 32 پروژه ذکر کرد و افزود: با تکمیل شدن این پروژه‌ها تحولی در زمینه فضای آموزشی و ورزشی مدارس در این شهرستان به وجود می‌آید.



رضایی تاکید کرد: اعتبارات تخصیص شده در آموزشگاه‌های مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به منظور گسترش ورزش در مدارس هزینه می‌شود.

وی نیاز مراکز آموزشی را به فضای ورزشی بسیار زیاد دانست و گفت: سال‌های قبل در مدارس احداث شده در امیدیه فضای ورزشی پیش‌بینی نشده بود که در سه سال گذشته با طرح‌های اجرا شده در مدارس جدید ساخته شده، مشکل فضای ورزشی حل شد.



فرماندار امیدیه افزود: رسیدگی به مشکل ورزش در مدارس باعث شادابی جامعه به‌ویژه دانش‌آموزان و ارتقای سطح تحصیلی آنان می‌شود.