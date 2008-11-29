عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان فردا در قطر با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار می کند.

-"عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در نظر دارد اواخر ماه آتی میلادی به بغداد سفر کند.

-نخست وزیر بلژیک عصر روزگذشته وارد بیروت شد.

-یک تیم تحقیق آمریکایی به منظور انجام تحقیقات درباره انفجارهای تروریستی اخیر وارد بمبئی شد.

- محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تماسی تلفنی با " میشل سلیمان " رئیس جمهوری لبنان از وی به خاطر اتخاذ تصمیم درقبال روابط دیپلماتیک بین لبنان و فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

-نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط روش کشورهای اروپایی در برخورد با موضوع هسته ای ایران بر دو اسلوب قاطعیت و گفتگو تکیه دارد.

-جان قهوچی وزیر دفاع لبنان در نظر دارد اواسط ماه آتی میلادی در راس هیئتی بلندپایه با هدف بررسی تقویت قدرت ارتش و پیگیری موضوع مسلح کردن آن به مسکو سفر کند.

-رئیس جمهوری روسیه اوایل ماه دسامبر از هند دیدن می کند.

-جنبش حماس روزگذشته اخبار منتشره درباره از سرگیری تماسها بین این جنبش با رژیم صهیونیستی را به منظور تبادل اسرا تکذیب کرد.

-یک منبع مصری اعلام کرد: قاهره از امروز شنبه گذرگاه مرزی رفح را به مدت سه روز به منظور عبور حجاج فلسطینی به مکه مکرمه باز می کند.