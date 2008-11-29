رضا ناجی در صحنهای از "آواز گنجشکها"
از شگفتیهای اولین سال اعمال سیستم جدید انتخاب نامزدها این بود که فیلم تحسینشده و رومانیایی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستیان مونگیو که ماه مه 2007 جایزه نخل طلا جشنواره فیلم کن را از آن خود کرده بود، حتی به فهرست اولیه 9 فیلم بخش اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان راه پیدا نکرد.
امسال بار دیگر روند رایگیری درباره بخش اسکار فیلم خارجی تغییر کرده است. این مرحله همچنان دو فاز دارد. اعضای آکادمی در فاز نخست تنها درباره شش فیلم از 9 فیلمی که در نهایت به فاز دوم انتخاب راه مییابند، تصمیمگیری میکند.
سه فیلم دیگر را 20 عضو کمیته اجرایی جایزه فیلم غیر انگلیسیزبان انتخاب میکنند. این سه فیلم زمانی انتخاب میشوند که شش فیلم دیگر راهیافته به فهرست اولیه مشخص شدهاند و به این شکل احتمال از قلم افتادن رقبای قدرتمند مانند "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" به حداقل میرسد.
در نهایت 30 عضو کمیته فاز دوم از 9 فیلم انتخاب شده پنج نامزد نهایی بخش اسکار خارجی را انتخاب میکنند. امسال 67 فیلم در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان رقابت میکنند که یک رکورد جدید برای این بخش است. امسال رقبایی قدرتمند در بخش بهترین فیلم خارجی حضور دارند.
به گزارش مهر، در کنار غولهای جشنوارهای مانند "کلاس" لورن کانته از فرانسه، فیلم ایتالیایی "گومورا"، انیمیشن "والس با بشیر"، فیلم آلمانی "عقده بادر ماینهوف" اولی ادل و "لحظههای جاودانی" یان تروئل از سوئد فیلمهایی بسیار خوب به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شدهاند و کمیته انتخاب برای تهیه فهرست اولیه با کاری دشوار روبروست.
اتریش به عنوان مثال، "انتقام" گتس اشپیلمان را به آکادمی معرفی کرده که داستانی ظریف از گناه و انتقام است. آرژانتین امیدوار است رایدهندهها به "لئونرا" / "لانه شیر" پابلو تراپرو واکنش خوب نشان بدهند که یکی از رقبا در جشنواره کن بود و درباره زنی زندانی است.
بوسنی و هرزگوین فیلم دوست داشتنی و پراحساس "برف" ساخته آیدا بگیچ را درباره تلاش زنانی که همسران آنها از جنگ بازنگشتهاند، به اسکار فرستاده است. برونو بارتو برزیلی با فیلم پرقدرت و جدید خود "174 آخرین توقف" بازگشته با موضوع وقایعی که به گروگانگیری یک اتوبوس در ریودوژانیرو میانجامد.
ایران فیلم شاعرانه "آواز گنجشکها" مجیدی را به اسکار فرستاده است. اردن با "خلبان ابو رائد" امین مطالقه برای اولین بار در تاریخ سینمای این کشور وارد رقابت اسکار شده است.
نروژ روی "اُهورتن" بنت همر حساب میکند که داستانی طنزآمیز و تاثیرگذار درباره یک کارگر راهآهن بازنشسته است و لهستان فیلم غریب "حقهها" به کارگردانی آندری یاکیمووسکی را راهی اسکار کرده است.
نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطاء جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
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