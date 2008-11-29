به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با مسعود شجاعیطباطبایی مدیر خانه کاریکاتور، درباره جیمزباند جدید، سومین روز درگذشت احمد آقالو، بازیگران برنده اسکار در میازاکی و اخبار کوتاه. دعوت لطفی از بزرگان برای حضور در جشنواره موسیقی فجر، گپی با حسین فردرو تهیهکننده و کارگردان مسابقه "101 نفر"، گزارشی از نشست پایانی همایش "سی سال سینمای انقلاب اسلامی" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نگاهی به نمایش "خواستگاری". فیلمسازی کارگردان چک درباره احمدینژاد، ادامه تصویربرداری مجموعه "آشپزباشی"، مراسم یادبود احمد آقالو، عکسهای تنهایی رضا کیانیان، سراسری شدن جشنواره هنرهای تجسمی فجر از سال آینده و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به گزارشی از همایش "سی سال سینمای انقلاب اسلامی"، دوبله چهار فیلم برای شبکه های سیما، تکریم هنرمندان از مرحوم احمد آقالو و آغاز به کار رسمی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران. نگاهی به نمایش "شازده کوچولو" و مطلبی درباره "سیر طولانی روز در شب" در صفحه تئاتر، مروری بر زندگی هنری جمشید مشایخی و درباره فیلم "خواب زمستانی" در صفحه سینما و دعوت از بزرگان برای حضور در جشنواره فجر و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحه هنر میپردازد به گفتگو با رضا بابک بازیگر فیلم "دعوت" و بخش اول گفتگو با محمدرضا اصلانی کارگردان فیلم "آتش سبز". مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد نمایشگاه عکس "بر پهنه آب و خاک"، شانس "آواز گنجشکها" برای حضور در اسکار، آخرین نشست همایش "سی سال سینمای انقلاب اسلامی"، دعوت لطفی از بزرگان برای حضور در جشنواره موسیقی فجر، گپی با علیرضا کوشک جلالی، سمیرا مخملباف داور جشنواره کرالا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به شانس "آواز گنجشکها" در اسکار، شکستن سکوت برادر کاسترو در گفتگو با شان پن، گزارشی از آخرین نشست همایش "سی سال سینمای انقلاب اسلامی"، مذاکره برای اجرای نمایش بهمن فرمانآرا، مستند شدن نامههای مردم به احمدینژاد و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه پایانی میپردازد به حرفهای محمدرضا لطفی درباره جشنواره موسیقی فجر، درگذشت ویلیام گیبسن نمایشنامهنویس، آخرین نشست "سی سال سینمای انقلاب اسلامی"، شانس حضور اسکار در فهرست نامزدهای نهایی اسکار، ساخت مستندی از احمدینژاد، آثار نصرتالله مسلمیان در نگارخانه ماهمهر و اخبار کوتاه.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به شانس "آواز گنجشکها" در اسکار، حرفهای معاون صدا، نمایش "کرگدن" در سالن اصلی تئاتر شهر، ساخت مستندی درباره احمدینژاد، گزارشی از مراسم یادبود مرحوم احمد آقالو، نگاهی ویژه دومین جشنواره "یاد و یادگار" به نوقلمان، آغاز فیلمبرداری صحنههای نبرد "اخراجیها 2" و اخبار کوتاه.
"کارگزاران" در صفحه پایانی میپردازد به افتتاح نمایشگاه عکس رضا کیانیان از 15 آذر، گفتگوی شان پن و رائول کاسترو، تولید مستند "نامههایی به رئیسجمهوری"، رونمایی از کتاب "ستارگان سینمای ایران"، مراسم یادبود مرحوم احمد آقالو، نمایشگاه "4 چشمی"، ادامه تصویر برداری "آشپزباشی" و اخبار کوتاه.
نظر شما