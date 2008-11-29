امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نبود نگرش کاملا حرفه‌ای در نزد برخی بازیکنان باعث می شود آنها اینگونه تصور کنند که همیشه نتیجه گلزنی، پیروزی خواهد بود، در حالیکه این یک قاعده و قانون نبوده و در هر بازی اجرا نمی شود.

وی افزود: معمولا وقتی استقلال به دومین برد متوالی دست می یابد، بازیکنان اسیر غرور کاذبی می شوند که ادامه روند نتیجه‌گیری تیم را با مشکل روبه‌رو می کند. باید راه حلی بیندیشیم تا این تفکر غلط را از مجموعه تیم پاک کرده و تفکری حرفه‌ای جایگزین آن کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به دیدار فردا مقابل سایپا اظهار داشت: سایپا ترکیب یکدست و جوانی در اختیار دارد. بازیکنان این تیم نسبت به ابتدای فصل شرایط بهتری دارند و قطعا با انگیزه‌هایی قوی مقابل ما صف‌آرایی می کنند.

قلعه نویی درمورد اینکه علی دایی قصد دارد برای دیدار سایپا مقابل استقلال به نارنجی پوشان و کادرفنی آنها کمک کند، گفت: دایی عضو هیئت رئیسه باشگاه سایپاست. پس از این حق را به وی می دهم که برای موفقیت تیم فوتبال باشگاهش از هیچ تلاشی دریغ نکند.

وی در ادامه شرایط استقلال را ایده‌آل توصیف کرد و گفت: صحبت‌های اعضای کادرفنی باعث شده تا بازیکنان باخت مقابل فولاد را فراموش کنند، ضمن اینکه از دیدار با داماش گیلان هم به عنوان یک بازی تمرینی خوب استفاده کردیم. برگزاری جلسات تمرینی منظم هم باعث شده شرایطی دلخواه و مدنظر در تیم شکل بگیرد. با این شرایط امید زیادی برای ارائه بازی برتر در میدان فردا که با برد همراه باشد، داریم.

سرمربی تیم استقلال به اشتباهات خط دفاعی تیمش اشاره کرد و اظهارداشت: منکر عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکنان خط دفاعی در برخی دیدارها نمی شوم. استقلال در دیدار مقابل فولاد خوزستان واقعا به خاطر یک ضربه بچگانه 3 امتیاز را از دست داد. این نشان می دهد خط دفاعی تیم ما به آن ساختار لازم و کامل نرسیده است.

قلعه نویی تاکید کرد: از زمانی که صمد مرفاوی به مکه مشرف شده است، شخصا تمرین دادن به بازیکنان خط دفاعی را بر عهده گرفته‌ام و این کار را تا زمانی که به تفکر حرفه‌ای در دفاع دست یابیم، ادامه می دهم.

وی با بیان اینکه استقلال یک تیم هجومی است، ادامه داد: من همیشه عملکرد هجومی را بر دفاع ترجیح داده‌ام. شاید یکی از دلایل آمار بالای گل‌های دریافتی ما در این فصل از مسابقات همین اعتقاد به بازی هجومی باشد. درهر حال درصدد پوشش این مشکل هستیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان دیدار با سایپا را یک بازی حساس، جذاب و دیدنی برای دو تیم خواند و از تمام طرفداران تیمش خواست برای حضور درکنار بازیکنان استقلال و تشویق آنها کوتاهی نکنند.